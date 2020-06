De Ligt krijgt hoogste cijfer van Tuttosport: ‘Chiellini kan rustig aan doen’

Juventus bereikte vrijdagavond ten koste van AC Milan de finale van de Coppa Italia. Na een 1-1 gelijkspel bleef het in de return van de halve finale bij een doelpuntloos gelijkspel. Matthijs de Ligt speelde de volledige wedstrijd aan de kant van la Vecchia Signora en deed dat naar behoren, zo concluderen de Italiaanse media. De kranten zijn echter een stuk kritischer op Cristiano Ronaldo.

De Ligt was volgens Tuttosport samen met Rodrigo Bentancur de uitblinker bij Juventus. Beide spelers worden beoordeeld met een zeven, het hoogste cijfer dat is uitgedeeld door de krant, die de ex-Ajacied omschrijft als ‘de muur van Juventus’. “Hij toonde wilskracht vanaf het eerste fluitsignaal en was sterk zoals op zijn beste avonden. Ondanks dat de competitie drie maanden heeft stilgelegen, was hij de volledige wedstrijd gefocust”, schrijft de krant over de Oranje-international.

Ook La Gazzetta dello Sport zag De Ligt een sterke wedstrijd spelen. De mandekker wordt positief uitgelicht: “Chiellini kan het rustig aan doen”, schrijft de roze sportkrant. Chiellini is hersteld van een zware knieblessure, maar is nog niet volledig wedstrijdfit. Over De Ligt: “Hij was ook in aanvallend opzicht gevaarlijk. Door een geweldige interventie van Kjaer werd een doelpunt voorkomen.”

In de beoordelingen wordt Ronaldo een stuk kritischer benaderd. La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, Repubblica en La Stampa beoordelen hem allemaal met een vijf. Alleen van Tuttosport krijgt hij een voldoende (zes). De Portugese aanvaller speelde in de punt van de aanval en gaf niet thuis tegen Milan. Bovendien miste hij in de eerste helft een strafschop. Hij wordt door de roze sportkrant bestempeld als de flop van de wedstrijd. Diezelfde titel krijgt hij van Corriere dello Sport. “Sarri zette hem in de punt van de aanval en hij miste een strafschop. Daarna was het klaar. Trek gerust een andere conclusie, maar dit was niet de Ronaldo die we kennen”, zo klinkt het oordeel van de krant.