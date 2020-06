Real Madrid cancelde transfer na smerige overtreding op Arjen Robben

Felipe Melo kreeg tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Brazilië (2-1) op het WK van 2010 een directe rode kaart vanwege een overtreding op Arjen Robben. Deze actie had serieuze gevolgen voor de Braziliaanse middenvelder, want het kostte hem een transfer naar Real Madrid. Volgens Felipe Melo trok de Koninklijke de stekker uit de onderhandelingen met Juventus nadat hij werd weggestuurd in de wedstrijd tegen Oranje.

In 2009 maakte hij voor 25 miljoen euro de overstap van Fiorentina naar Juventus. Een jaar later stond Real Madrid op de stoep. “We waren het overal over eens, het was zo goed als rond”, aldus Felipe Melo, die zijn eigen ruiten ingooide met zijn onbesuisde actie jegens Robben. Nadat Oranje door twee goals van Wesley Sneijder was teruggekomen tot 2-1 na een 0-1 achterstand, kon Felipe Melo zich niet beheersen en uitte hij zijn frustratie met een stevige overtreding op Robben. Met een man minder kon Brazilië de uitschakeling niet voorkomen. “Het is gebeurd en daar is niets meer aan te doen. Ik ben toen bij Juventus gebleven en uiteindelijk ging ik een jaar later naar Galatasaray.”

De 36-jarige routinier in dienst van Palmeiras vertelt tegenover AS dat hij graag bij een Spaanse topclub had gespeeld. “Iedereen wil voor Real Madrid spelen. Als Real Madrid of Barcelona je wil hebben, dan zet je daar alles voor opzij. Het zijn twee geweldige clubs. Ik had graag voor Real Madrid gespeeld, maar ik ben erin geslaagd om het tot Internazionale te schoppen.” Terugkijkend op zijn loopbaan is de 22-voudig international tevreden. “Ik heb in Turkije acht prijzen in vier jaar tijd gewonnen. Ik had geschiedenis kunnen schrijven met Real Madrid, maar dan had ik nooit zo’n status gehad bij Galatasaray, een club die voor altijd in mijn hart zal blijven.”