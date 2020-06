Bod van 15 miljoen euro op Santiago Arias aanstaande

Mocht Real Madrid er niet in slagen Eduardo Camavinga over te nemen van Stade Rennes, dan komt Marc Roca in beeld als alternatief. De middenvelder heeft een ontsnappingsclausule van veertig miljoen euro in zijn tot 2022 lopende contract bij Espanyol staan. (Sport)