Spaanse kranten wekken onbegrip met kritiek op Frenkie de Jong

In navolging van de Bundesliga is ook in LaLiga de bal weer gaan rollen. Barcelona hervat de Spaanse competitie zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen Real Mallorca (22.00 uur). In aanloop naar het restant van de competitie werpen Sander Westerveld, Roy Makaay en Ronald de Boer, die allen een verleden hebben bij Spaanse clubs, hun blik op de rol van Frenkie de Jong bij Barcelona.

Westerveld, die als doelman tussen de palen stond bij onder meer Real Sociedad, Real Mallorca en UD Almería, zegt veel te verwachten van de ex-Ajacied. De oud-keeper vindt dat De Jong in Spanje te kritisch benaderd wordt door Spaanse media. “Als ik de Spaanse media mag geloven, dan is Frenkie bezig aan een wisselvallig seizoen. Gek, want elke keer als ík kijk, speelt hij goed”, zegt hij in De Telegraaf. “Hij wordt mijns inziens te kritisch benaderd. Het zegt mij genoeg dat hij veel vaker speelt dan Ivan Rakitic. Als Frenkie écht fit is en zijn oude niveau haalt, dan is hij samen met Messi één van de sleutelspelers van Barça.”

Frenkie de Jong is blij dat de bal weer gaat rollen in Spanje.

Voormalig Deportivo La Coruña-spits Roy Makaay spreekt van een ‘heel goed’ eerste halfjaar voor De Jong. “Vergis je niet: het gaat er niet alleen om wat hij op het veld laat zien, ook hoe hij omgaat met de druk. Het is na Ajax wel even anders voetballen bij een club als Barça, met zo’n prijskaartje (maximaal 86 miljoen euro, red.). Nou: hij heeft nagenoeg alles gespeeld, ook al was dat niet op zijn favoriete positie. Maar Barça speelt nu eenmaal met de punt naar achteren en daar staat Sergio Busquets. Frenkie staat daar naast, iets aanvallender dan hij gewend is. Voor zijn ontwikkeling is het geweldig, die gaat met het jaar alleen maar beter worden.”

De Boer weet wat het is om voor Barcelona te voetballen. Hij verwacht dat de betere ploegen in het voordeel zijn nu er geen publiek aanwezig mag zijn vanwege de coronacrisis. “En dan verwacht ik ook dat Frenkie als rasvoetballer beter uit de verf komt”, reageert de oud-international. “Ze hebben genoeg tijd om uit te vogelen wat zijn beste positie is, ik ben benieuwd. Frenkie is duidelijk een controlerende middenvelder, maar tot de break werd hij als een halve linksbuiten misbruikt.”