KNVB ‘als de dood’ om Nijhuis terecht te wijzen: ‘Bas trekt zijn eigen plan’

Eredivisie-scheidsrechters verschijnen steeds vaker in de media en laten voetbalfans meer dan ooit meekijken in hun leven, mede door het gebruik van social media. Arbiters als Bas Nijhuis, Serdar Gözübüyük, Danny Makkelie en Kevin Blom uiten zich regelmatig op verschillende manieren in de media en hebben derhalve meer bekendheid verworven buiten het veld. Dat het zo nu en dan rommelt in het scheidsrechterskorps is inmiddels ook duidelijk, daar diverse leidsmannen zich ni de media negatief hebben uitgelaten tegenover elkaar. Sommige collega-scheidsrechters vinden het te ver gaan en willen dat zij teruggefloten worden.

Makkelie zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat er vanuit de jeugd meer interesse is in het scheidsrechtersvak. “We laten meer dan vroeger zien dat we ook gewoon mensen zijn”, vult Nijhuis aan. “Vaak hoor ik in voetbalkantines: 'goh, in het echt val je best wel mee'. Scheidsrechters hadden vaak een wat stoffig, saai imago. Dat is wel voorbij. Daar lijkt me weinig mis mee, want het kweekt óók meer begrip.” In tegenstelling tot buitenlandse competities, geven Eredivisie-scheidsrechters sinds de invoering van de VAR met grote regelmaat een toelichting over hun beslissingen na afloop van wedstrijden. “Als ik voor Europese wedstrijden op pad ben, hoor je de verbazing over hoe wij het doen geregeld terug”, vertelt Nijhuis, die wijst naar de rol van de Nederlandse voetbalbond. “Maar de KNVB hanteert zelf ook andere normen dan je internationaal tegenkomt. Zeker sinds de invoering van de VAR wordt er heel open gesproken over fouten en beslissingen van scheidsrechters. Alles wordt toegelicht. Die verantwoording hoort erbij, vinden we in Nederland blijkbaar.”

Voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende vindt dat de arbitrage zich teveel laat zien in de media. “Ik heb vroeger ook een boek uitgegeven, ik gaf ook presentaties”, vertelt hij in de krant. “Het punt is: er staat geen maat meer op de vrijheden die Nederlandse scheidsrechters zich toe-eigenen. Het begint clownesk te worden. Een beetje waardigheid en eerbied voor het vak is blijkbaar te veel gevraagd.” Een nog actieve en tevens ervaren Eredivisie-arbiter reageert anoniem op de gang van zaken: “Het ontbreekt aan gedragsregels, aan een beroepscode”, stelt hij. Hoewel de KNVB sancties kan uitdelen wanneer regels worden overtreden, wordt dat niet of nauwelijks gedaan. “Ze hebben ook niet de autoriteit en de persoonlijkheid om dat te doen”, reageert een andere scheidsrechter anoniem. “Ze zijn als de dood om Bas terecht te wijzen, want dan krijgen ze misschien een draai om hun oren op televisie.”

Van der Ende kan zich daar wel in vinden. “Bas trekt gewoon zijn eigen plan. Die heeft schijt aan wat zijn baas zegt of vindt.” Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond geeft aan dat er vanuit de KNVB een document is met gedragsregels. Van der Ende zou graag zien dat hier vaker gebruik van wordt gemaakt. “Jonge arbiters denken natuurlijk dat dit normaal is”, zegt hij. “Die zijn nu nog vooral bezig met hun eigen carrière, ze willen promoveren naar een A-status, maar let maar op: die willen straks ook zo popiejopie en bekend worden als de rest.” Nijhuis zegt in een reactie dat hij zich zo min mogelijk druk probeert te maken, ook over de concurrentie van jongere scheidsrechters. “Dat heb ik helemaal losgelaten. Al die politieke spelletjes over wie welke wedstrijden krijgt, en wie niet, ik lach daar nu om. Ze zoeken het maar lekker uit.”

Van der Ende was vroeger de coach van Nijhuis. Hij merkt op dat zijn voormalige leerling minder ambitieus is dan voorheen. “Toen hij begon, was Bas het grootste talent van Nederland. Hij had alles: de drive, de uitstraling, het fysiek, communicatie, oog voor het spel. Maar toen hij de strijd om de hoogste plek verloor van Kuipers, raakte hij zijn focus kwijt. Nu vindt hij tv volgens mij minstens zo leuk en belangrijk.”