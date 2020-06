Wim Kieft wijst Ronald Koeman op ‘ideale pinchhitter’ voor Oranje

Doordat de bal in Duitsland en Spanje inmiddels weer is gaan rollen tijdens de coronacrisis, komen de Nederlandse spitsen Luuk de Jong, Wout Weghorst en Bas Dost weer in actie. De aanvallers van respectievelijk Sevilla, VfL Wolfsburg en Eintracht Frankfurt worden door oud-spits Wim Kieft langs de meetlat gelegd. De voormalig voetballer heeft een duidelijke voorkeur voor De Jong en ziet in hem dan ook de ideale pinchhitter voor bondscoach Ronald Koeman in Oranje.

Dost scoorde bij Sporting Lissabon aan de lopende band, maar heeft het Bundesliga een stuk lastiger. Bij Eintracht Frankfurt is hij niet zeker van een basisplaats. “Voor Dost wordt het dus moeilijker in een betere competitie. Het tempo in Duitsland ligt hoger, de mandekking is strakker, je speelt niet zoals in Portugal bij een topteam, je kan niet continu voorin blijven staan en veel ballen in het strafschopgebied krijg je niet”, schrijft Kieft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf.

Highlights Bundesliga: speelronde 30

“Voor Wout Weghorst, ook actief in Duitsland en net als Dost een afhankelijke spits, is alles wat hij bereikt meegenomen. In feite mag je hem niet te kritisch benaderen, want leg je hem langs de meetlat van topspitsen, dan mist hij heel veel kwaliteit, zoals motoriek, snelheid, technisch vernuft, inzicht en overzicht”, vervolgt Kieft, die vindt dat Weghorst op basis van werklust ver is gekomen in zijn loopbaan. De ex-spits van onder meer AZ maakte vorig weekend nog de winnende treffer tegen Werder Bremen (0-1).

De Jong heeft bij Sevilla dit seizoen in 28 wedstrijden 5 keer gescoord. “Voor Lopetegui zijn De Jongs kwaliteiten, zoals kopkracht, defensieve arbeid en aanspeelbaarheid, klaarblijkelijk net zo goed van grote waarde. Het spelidee bij Sevilla is voor een deel zelfs op De Jongs kwaliteit afgestemd”, weet Kieft. “Op de flanken lopen buitenspelers als Lucas Ocampos en Munir El Haddadi die doorkomen met een individuele actie, maar tevens de voorzet kunnen geven en dat ook vaak doen om de kopsterke De Jong in stelling te brengen. Tegelijkertijd knapt De Jong veel vuil werk op voor die twee.”

Volgens Kieft zouden De Jong, Dost en Weghorst bij clubs als Ajax of PSV of in Portugal makkelijk tot twintig goals per seizoen komen. “Wil je het trio echt op hun kwaliteit beoordelen en met elkaar vergelijken, dan moet je hun spel en rendement naast elkaar leggen van wat ze brengen in LaLiga en de Bundesliga. Daar ligt de moeilijkheidsgraad en de weerstand veel hoger. De conclusie moet dan zijn dat De Jong behoudens z’n snelheid in alles net iets beter is dan Weghorst en Dost. Terecht daarom dat hij als ideale pinchhitter van Oranje wordt beschouwd door bondscoach Ronald Koeman." Dost heeft in 2018 aangegeven dat hij zich niet meer beschikbaar stelt voor het Nederlands elftal omdat hij het vertrouwen mist van Koeman.