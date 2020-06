Cillessen kan na 97 minuten en 5 seconden geen heldenrol opeisen

De derby van Valencia heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd. In een leeg Mestalla leek Valencia, de nummer zeven van LaLiga, met minimaal verschil te gaan winnen na een treffer van Rodrigo. In de achtste minuut van de blessuretijd mocht Levante echter aanleggen voor een strafschop en daar had basisklant Jasper Cillessen geen antwoord op: 1-1.

Valencia had gedurende de eerste helft grotendeels de overhand, in een wedstrijd die bepaald niet bol stond van spectaculaire momenten. De gevaarlijkste kansen van los Che in het eerste bedrijf zaten in het slot. Vier minuten voor rust dacht Carlos Soler van dichtbij een volley in te zetten, alleen schoot de rechtermiddenvelder net onder de bal door. Mouctar Diakhaby verlengde een vrije trap van Daniel Parejo in de blessuretijd op de paal, maar een eventueel doelpunt had niet geteld, want Diakhaby deed dat vanuit buitenspelpositie.

Het duel had lang weinig te bieden, maar het venijn zat in de staart. Zestien minuten voor tijd incasseerde aanvaller Roger Martí van Levante zijn tweede gele kaart voor een overtreding en in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd profiteerde Valencia van het numerieke overwicht. Na een voorzet van José Gaya vanaf de linkerflank kwam Rodrigo voor zijn tegenstander en verlengde hij de bal van dichtbij met succes. Een zege leek aanstaande, maar daar bracht een late beslissing van de arbitrage verandering in.

Diep in de blessuretijd kreeg Levante na een lange onderbreking een strafschop. Diakhaby vergreep zich aan Rúben Vezo en deed dat volgens Javier Alberola Rojas buiten het strafschopgebied. De videoscheidsrechter boog zich echter over de beelden en gaf aan dat de overtreding binnen de zestien plaatsvond. Rojas ging mee in dat oordeel en kende een penalty toe. Die werd na 97 minuten en 5 seconden benut door Gonzalo Melero: hij koos de linkerhoek en zag Cillessen naar rechts duiken.