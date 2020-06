Jan van Halst voorspelt: ‘Hij zet zijn telefoon tot dinsdag op vliegtuigmodus’

Jan van Halst twijfelt er niet aan dat Mark Diemers de overstap maakt naar Feyenoord. De 26-jarige middenvelder van Fortuna Sittard gaf aanvankelijk zijn jawoord aan FC Groningen, maar maakte later kenbaar dat hij naar De Kuip wil. FC Groningen heeft van Fortuna Sittard tot en met maandag de tijd gekregen om de transfer af te ronden; als dat niet lukt, zijn de Limburgers bereid om de gesprekken te openen met Feyenoord.

Bij praatprogramma Paniekvoetbal op Ziggo Sport voorspelt Van Halst maandagavond dat de transfer 'honderd procent' doorgang vindt. "Hij heeft hier natuurlijk op gewacht en dat is logisch. Als zo'n grote club zich meldt, dan ga je allerlei wegen zoeken om toch nog naar Feyenoord te kunnen", legt de analist uit. "Het is misschien niet chique, maar er is weinig chique meer in de voetballerij. Zowel Diemers als zijn zaakwaarnemer zet gewoon de telefoon op vliegtuigmodus tot maandag, en dinsdag rijden ze rechtstreeks naar Rotterdam."

Feyenoord zal nog wel een akkoord met Fortuna moeten bereiken, maar de voorkeur van Diemers lijkt duidelijk. Evenwel betwijfelt Jack van Gelder of de middenvelder veel zal toevoegen aan de ploeg van Dick Advocaat. Diemers was afgelopen seizoen met 7 doelpunten en 6 assists in 26 duels een belangrijke speler voor Fortuna, de nummer zestien van de Eredivisie. "Ik zou er geen seizoenkaart voor kopen en ik heb ook niet het idee dat hij de ploeg op sleeptouw zal nemen", reageert Van Gelder.

Met het opstellen van spelers als Tyrell Malacia en Orkun Kökcü heeft Advocaat volgens Van Gelder aangetoond de jeugd een kans te willen geven. Hij vraagt zich dan ook af of Feyenoord niet beter een kans kan geven aan Wouter Burger, de negentienjarige jeugdexponent die in de tweede seizoenshelft werd verhuurd aan Excelsior. "Is dat een mindere speler dan Diemers als hij vaker de kans krijgt en vertrouwen voelt?", aldus Van Gelder. Van Halst kan zich daarin vinden. "Wat dat betreft kunnen ze beter de centen op zak houden, al hoeft er maar één middenvelder weg te vallen voordat je iemand nodig hebt."