Ajax-verdediger koopt brute Porsche; Elia steunt fel bekritiseerde Akwasi

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ajax-verdediger Edson Álvarez deed zichzelf deze week een indrukwekkende cadeau. De Mexicaan heeft namelijk een gloednieuwe Porsche Cayenne Turbo Coupé op de kop getikt en is daar apetrots op.





Rapper Akwasi raakte recentelijk in opspraak nadat hij tijdens het Black Lives Matters-protest op de Dam zei dat hij Zwarte Piet ‘zou trappen als hij hem tegenkwam’. Akwasi kreeg veel kritiek te verduren, maar Eljero Elia had deze week week een heldere boodschap. ‘I'm with you bro’, zo schreef de dertigvoudig Oranje-international bij een foto van Akwasi.





Het was vrijdag Dia dos Namorados, oftewel Valentijnsdag, in Brazilië. Diverse bekende (oud)-voetballers uit het Zuid-Europese land zetten op Instagram hun geliefde in het zonnetje.





Kevin Trapp is geen Braziliaan, maar de partner van de Duitse goalie, Izabel Goulart, is wel een Braziliaanse. Daarom vierde ook Trapp op 12 juni Valentijnsdag.





Ook Nicklas Bendtner had wat te vieren: het Deense enfant terrible is exact twee jaar samen met zijn Philine Roepstorff.





Wayne Rooney vierde vrijdag het twaalfjarig huwelijksjubileum met zijn Coleen.





Het was vrijdag prachtig weer in Nederland. Ruud Vormer trok de Belgisch-Nederlandse grens over om in Maastricht te genieten.





Kylian Mbappé was vrijdag voor even terug in Monaco, waar de spits van Paris Saint-Germain in het verleden voor AS Monaco speelde.