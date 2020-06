Koploper Süper Lig wint met tien; Fenerbahçe kent bizarre comeback

De hervatting van de Süper Lig heeft vrijdagavond direct tot twee spectaculaire wedstrijden geleid. Koploper Trabzonspor maakte op bezoek bij Göztepe SK geen fout: ondanks een rode kaart in de eerste helft won de ploeg van trainer Hüseyin Çimsir met 1-3 van de nummer acht van de competitie. Daardoor heeft Trabzonspor een voorsprong van drie punten op Istanbul Basaksehir, dat zaterdag aantreedt tegen Alanyaspor. Fenerbahçe, de nummer zeven van de competitie, beleefde met tien man een spectaculaire comeback tegen hekkensluiter Kayserispor. Door treffers in minuut 86 en 88 boog de topclub een 0-1 achterstand om.

Fenerbahçe – Kayserispor 2-1

Ferdi Kadioglu had een basisplaats bij Fenerbahçe en zag dat de wedstrijd een verrassende wending nam in de twaalfde minuut, toen Ozan Tufan met een rode kaart van het veld werd gestuurd. De middenvelder was met Brice Dja Djédjé verwikkeld in een duel om de bal en zette daarbij zijn noppen in het kuitbeen van de Ivoriaan. Aanvankelijk kreeg Tufan een gele kaart, maar na het raadplegen van de videobeelden besloot arbiter Atilla Karaoglan over te gaan tot een rode kaart. Het leidde tot grote woede bij Fenerbahçe. Wisselspeler Emre Belözoglu wierp aan de zijlijn een stoel omver en incasseerde en passant een gele kaart.

Ondanks de rode prent kreeg Fenerbahçe voor rust een goede kans om de score te openen. Aan de rechterflank kapte Ferdi Kadioglu na twintig minuten naar binnen, alvorens een grote kans voor Garry Mendes Rodrigues voor te bereiden. De geboren Rotterdammer had het vizier echter niet op scherp staan. Aan de overzijde scoorde Artem Kravets bijna met de knie, maar zijn inzet van dichtbij werd gepareerd door doelman Altay Bayindir. Na de pauze moest hij echter het antwoord schuldig blijven na een geweldige vrije trap van Bernard Mensah: vanaf ruim twintig meter verdween zijn indraaiende trap via de onderkant van de lat achter de doellijn.

Een nederlaag leek aanstaande, maar in de slotfase van de wedstrijd wist het tiental van Fenerbahçe de wedstrijd 180 graden te kantelen. Vier minuten voor tijd mochten de bezoekers aanleggen voor een strafschop na een handsbal van Kayserispor en Vedat Muriqi faalde niet vanaf de stip. Twee minuten later maakte Luiz Gustavo de comeback compleet. De middenvelder ontving de bal op geruime afstand van het doel, nam het leer aan en opteerde voor een geplaatst schot in de linkerbovenhoek: 2-1.

Göztepe SK – Trabzonspor 1-3

Na ruim een kwartier kwam Trabzonspor aan de leiding en dat doelpunt was conform het spelbeeld. Vanaf de rechterflank stiftte João Pereira de bal voor het doel, waar Anthony Nwakaeme op de juiste plaats stond om binnen te knikken. Vier minuten voor de pauze kreeg Trabzonspor echter een grote tegenslag te verwerken. Middenvelder Guilherme incasseerde zijn tweede gele kaart voor een tackle op André Castro en moest inrukken. Arbiter Zorbay Küçük was de bezoekers na de pauze echter gunstig gezind, door een penalty toe te kennen toen Alexander Sörloth in het strafschopgebied werd gehinderd door André Poko.

De penalty werd benut door Caleb Ekuban. Vervolgens wees hij ook aan de overzijde naar de stip, na een Manuel da Costa zich vergreep aan Cameron Jerome, en die straschop werd verzilverd door Alpaslan Öztürk. Trabzonspor hield desondanks stand en breidde de score in de slotfase zelfs uit na een opvallend moment: Abdulkamir Omur stormde af op het doel van Göztepe en kwam in botsing met keeper Beto, maar wist de bal toch nog richting doel te schieten. Verdediger Berkan Emir kwam net te laat en wist het leer niet voor de doellijn weg te werken. De treffer gaat wellicht de boeken in als een eigen doelpunt van hem.