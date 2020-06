De Boer benoemt verschil tussen Ronaldo en Van de Beek bij Real Madrid

Ronald de Boer denkt dat Donny van de Beek goed tot zijn recht zou komen bij Real Madrid. De Spanjaarden hebben volgens binnen- en buitenlandse media al geruime tijd een akkoord met Ajax over een transfersom; de middenvelder zou enkel nog medisch gekeurd moet worden. Van een overstap naar het Santiago Bernabéu lijkt vooralsnog echter geen sprake. Van de Beek wordt de afgelopen week met name aan Manchester United gelinkt.

In gesprek met De Telegraaf zegt De Boer dat Real Madrid in zijn ogen een goede club is voor Van de Beek, 'zeker met Zinédine Zidane aan het roer'. "Hij is een coach die uitgaat van het voetbal, denkt als een teamspeler die hij zelf altijd was", legt de analist uit. "Daar past Donny zeker bij. Waar de ’dikke Ronaldo’ de bal kreeg en in zijn eentje het verschil maakte, daar is Donny de ultieme teamspeler. Daar moet hij ook op beoordeeld worden." Zidane speelde vanaf 2002, tot het einde van zijn loopbaan in 2006, in Madrid samen met Ronaldo. De Braziliaan scoorde 83 keer in 127 competitieduels voor Real Madrid en gold vanaf 2002 als een van de Galácticos in de ploeg.

Sander Westerveld, oud-doelman van onder meer FC Twente, Vitesse en Liverpool, denkt dat Manchester United een betere club zou zijn voor de 23-jarige jeugdexponent van Ajax. "Ik wil niet zeggen dat Real niet bij hem past, maar ik denk dat de Engelse competitie én het voetbal van het huidige United hem meer liggen", geeft hij aan. Roy Makaay, in 2003 topscorer van LaLiga in dienst van Deportivo La Coruña, stipt aan dat Van de Beek een ander type middenvelder is dan de opties die Zidane op dit moment tot zijn beschikking heeft. "Ze spelen al jaren met Casemiro, Luka Modric en Toni Kroos op het middenveld", somt de voormalig spits op.

"Van de Beek is veel aanvallender ingesteld dan die drie; Casemiro is een balafpakker en die andere twee zijn meer passers. Een ander type middenvelder kan best goed zijn. Maar ik lees ook de Spaanse kranten en je weet nooit of hij de eerste keus is. Want volgens mij moet ook Paul Pogba die kant op", zegt Makaay. Pogba speelt voor Manchester United, maar wordt begeerd door Real Madrid. Naar verluidt had de Koninklijke een akkoord met de Fransman over een jaarsalaris van twaalf miljoen euro. Door het uitbreken van de coronacrisis zijn de spelerslonen echter flink gedaald en daarom wil Real Madrid ook met Pogba opnieuw om de tafel, schreef de Daily Mail eerder deze maand.