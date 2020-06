De Ligt staat niet tegenover Ibrahimovic bij kraker in Italië

Juventus en AC Milan gaan vrijdagavond vanaf 21.00 uur op voor een plek in de finale van de Coppa Italia. Beide ploegen troffen elkaar op 13 februari al in Milaan: toen bepaalde Cristiano Ronaldo de eindstand op 1-1 na een strafschop in blessuretijd. Nu, vier maanden later, luiden de topclubs de terugkeer van het voetbal in Italië in. Matthijs de Ligt heeft een basisplaats in Turijn, waar logischerwijs geen toeschouwers aanwezig zijn. De return van de andere halve finale, tussen Napoli en Internazionale, wordt zaterdagavond gespeeld.

De Ligt vormt achterin een centraal duo met Leonardo Bonucci, net als in de laatste twee officiële wedstrijden voor de onderbreking van het voetbal. Twee van de concurrenten van De Ligt, Giorgio Chiellini en Merih Demiral, zijn niet fit genoeg om in actie te komen. Hetzelfde geldt voor Gonzalo Higuaín, die na de hervatting van de trainingen veel later terugkeerde dan andere spelers en bovendien een lichte kuitblessure opliep. Ook Aaron Ramsey behoort niet tot de wedstrijdselectie van trainer Maurizio Sarri. Daardoor is er een basisplaats weggelegd voor Miralem Pjanic op het middenveld van Juventus.

Milan moet het stellen zonder vaste spits Zlatan Ibrahimovic. De routinier raakte op 25 mei tijdens de training geblesseerd aan zijn achillespees: Ibrahimovic ging tegen de vlakte toen hij de bal blokkeerde na een schot, werd met een golfkarretje afgevoerd en kwam vervolgens later hinkend uit de kleedkamer. Het goede nieuws was dat hij geen gescheurde achillespees bleek te hebben, maar toch is hij niet op tijd fit geraakt. Centraal voorin wordt hij vervangen door Ante Rebic. Bovendien is linksback Theo Hernández geschorst, omdat hij een rode kaart opliep in de eerste ontmoeting. Middenvelder Samu Castillejo is niet fit.

Opstelling Juventus: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo

Opstelling AC Milan: Donnarumma: Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer; Paqueta, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic