Hoe Manchester United eruit kan zien met Van de Beek en Sancho

Manchester United zoekt aansluiting met Liverpool en Manchester City en enkele topaankopen moeten ervoor zorgen dat de glorietijden binnen afzienbare tijd terugkeren op Old Trafford. Jadon Sancho staat al enige tijd op het lijstje van directeur aan- en verkoopbeleid Ed Woodward. Donny van de Beek blijkt echter ook een serieuze kandidaat te zijn in de zoektocht naar versterkingen voor manager Ole Gunnar Solskjaer. Grote vraag is: voegt de middenvelder van Ajax iets toe aan het huidige Manchester United? En vanaf welke positie gaat hij de aanvallers bedienen?

Volgens berichtgeving in de Engelse media mikt Woodward al enige weken op een transfersom van veertig miljoen euro, terwijl de leiding van Ajax naar verluidt voorlopig vasthoudt aan een bedrag van vijftig miljoen euro voor de begeerde Van de Beek. Woodward hoopt echter dat zijn goede contacten met Ajax-directeur Edwin van der Sar, die enkele seizoenen bij Manchester United speelde, het laatste zetje kunnen geven. De onvermoeibare middenvelder is ook genoemd als mogelijke aanwinst van Real Madrid, al lijkt een miljoenentransfer richting Spanje steeds minder realistisch. De Koninklijke ziet het als een compleet verkeerd signaal om tijdens de coronacrisis zoveel geld uit te geven aan een speler, zo klinkt het vanuit de Spaanse hoofdstad. Mocht de 23-jarige Ajacied ondanks de voorzichtigheid bij clubs deze zomer alsnog van werkgever veranderen, dan lijkt Manchester United de meest geschikte kandidaat te zijn.

Premier League lijkt ideale volgende stap

Van de Beek beschikt niet alleen over voetballende kwaliteiten. Hij maakt ook elke wedstrijd de nodige kilometers en is tevens behoorlijk sterk op fysiek vlak. Kenmerken die van cruciaal belang zijn om te slagen in de Premier League. Solskjaer houdt wel van nuchtere, hardwerkende types, al blijft het afwachten waar Van de Beek komt te spelen. De Noorse keuzeheer gebruikte voor de coronacrisis verschillende varianten, mede ingegeven door het nodige blessureleed in Manchester. Net als bij Ajax kan de negenvoudig international van het Nederlands vanaf de rechterkant van het middenveld opereren, met als taak om voor aanvoering te zorgen richting onder meer Bruno Fernandes en Jadon Sancho, mocht laatstgenoemde daadwerkelijk worden losgeweekt bij Borussia Dortmund. Daarnaast heeft Van de Beek als geen ander het vermogen om in het strafschopgebied op te duiken, zoals in 2019 duidelijk werd in het uitduel met Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. In een 4-3-1-2-systeem zou hij als volgt kunnen worden ingezet.

In deze variant opereert Van de Beek vanaf de rechterkant van het middenveld van Manchester United, zoals hij al gewend is bij Ajax

Solskjaer gooide de opstelling van Manchester United in het eerste gedeelte van de jaargang 2019/20 nog weleens om. Het 4-2-3-1-systeem kwam dan ook aan bod bij the Red Devils. In deze variant zou Van de Beek meer centraal kunnen komen te spelen, waardoor er aan de rechterkant meer ruimte ontstaat voor de aanvallende kwaliteiten van rechtsback Diogo Dalot. Daarnaast krijgt Sancho meer ruimte om naar de zijkant te bewegen. Solskjaer komt in de zoektocht naar balans op het middenveld wellicht ook uit bij Corentin Tolisso. De controleur van Bayern München, die het afgelopen jaar van de ene in de andere blessure lijkt te vallen, is recentelijk genoemd als aanwinst op Old Trafford. Diens zaakwaarnemer Eric Castagnino heeft tegenvover Sky Sports al benadrukt dat er geen sprake is van een deal met Manchester United, al kan in de voetbalwereld op voorbaat niets worden uitgesloten. Een en ander is wellicht afhankelijk van de toekomst van Paul Pogba. De Franse middenvelder lijkt het volgens berichtgeving in Engeland niet meer zo naar zijn zin te hebben bij de club en een overgang richting Real is al meermaals ter sprake gebracht. In het huidige klimaat is een miljoenendeal met de grootmacht uit Madrid echter zeer onwaarschijnlijk.

Met deze opstelling speelt Van de Beek vanuit een meer centrale rol, wellicht met de eveneens begeerde Corentin Tolisso naast hem

In de uitwedstrijden van Manchester United brengt Solskjaer regelmatig verdedigende aspecten aan, zoals in de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen koploper Liverpool in januari. Vóór de driemansverdediging, met Harry Maguire als aanjager, werden twee controlerende middenvelders en twee zogeheten wingbacks geposteerd op Anfield. De zelfopgeleide Brandon Williams lijkt uitermate geschikt voor die rol aan de linkerkant en Van de Beek zou dan de rechterflank kunnen bestrijken. In de as van het elftal is in dat geval plaats voor de boomlange Nemanja Matic (1.94 meter) en Scott McTominay (1.93 meter), om op die manier voor fysieke kracht te zorgen bij counters van de tegenstander. In de omschakeling leunt Manchester United dan zelf op de snelheid, beweeglijkheid en doelmatigheid van Rashford en Sancho, met de slimme Fernandes als aangever daar kort achter.

In de meer verdedigende variant speelt Van de Beek als een soort wingback die de gehele rechterflank van Manchester United bestrijkt

Risico's van miljoenendeal met Manchester United

Het is nog even afwachten of Van de Beek gelijk een basisplaats krijgt bij Manchester United, mocht de recordkampioen van Engeland in de zomerse transferperiode tot een definitief akkoord komen met Ajax-directeur Marc Overmars. Van miljoenenaankopen wordt aan de andere kant van de Noordzee vaak een hoop verwacht, zeker door de soms opgeklopte berichtgeving in de Engelse media. Wellicht dat Solskjaer de jonge middenvelder niet gelijk voor de leeuwen durft te gooien en hem in de beginfase slechts sporadisch speeltijd gunt. De oud-aanvaller, die Manchester United in 1999 de Champions League bezorgde met de winnende treffer in de finale tegen Bayern München in het Camp Nou, kan altijd nog terugvallen op iemand als Jesse Lingard of Juan Mata. In de voorhoede kan gezien de overvolle speelkalender en de noodzaak van roteren ook een beroep worden gedaan op Odion Ighalo , Anthony Martial en de dit seizoen doorgebroken Mason Greenwood.

Van de Beek komt bij Manchester United met Timothy Fosu-Mensah en Tahith Chong twee landgenoten tegen, al is het niet waarschijnlijk dat het drietal veel samen komt te spelen. De eerder al aan Crystal Palace en Fulham verhuurde Fosu-Mensah werd de laatste jaren geplaagd door zwaar blessureleed en met de aanwezigheid van Wan-Bissaka en Dalot lijkt een basisplaats als rechtsback verder weg dan ooit. Chong leek eerder dit seizoen op weg naar de uitgang van Old Trafford. Lange tijd werd gedacht dat Internazionale zijn volgende club zou worden, maar op het laatste moment zette de jonge aanvaller zijn handtekening onder een nieuw meerjarig contract in Manchester. Ondanks de nieuwe deal is het gezien de forse concurrentie niet waarschijnlijk dat de voormalig Feyenoorder als aanvalsleider aan het seizoen 2020/21 begint. Van de Beek zal wellicht al informatie hebben ingewonnen bij ploeggenoot Daley Blind, tussen 2014 en 2018 speler van Manchester United. De verdediger annex middenvelder groeide in die periode nooit uit tot een absolute sensatie, maar door zijn degelijkheid kwam Blind toch tot het fraaie aantal van 141 wedstrijden in het shirt van de grootmacht.

Gaat het Manchester United lukken om Van de Beek in plaats van vijftig voor veertig miljoen euro over te nemen van Ajax?

De bal ligt nu bij Van de Beek, die in Amsterdam nog twee seizoenen vastligt en geen overhaaste beslissing lijkt te willen nemen aangaande zijn toekomst. "Het ligt aan Van de Beek zelf of hij het geduld heeft of niet en of hij het risico wil nemen", houdt Marco Timmer, Ajax-watcher van Voetbal International, een slag om de arm. De middenvelder hoeft er in ieder geval niet op te rekenen dat Ajax hem voor een gereduceerde prijs naar Manchester United laat vertrekken. "Ajax hanteert die vijftig miljoen euro, die houden ze voorlopig vast." Ronald de Boer, die net als Van de Beek jarenlang op het middenveld van Ajax speelde, ziet de stap naar de Premier League helemaal zitten. "Ole Gunnar Solskjaer heeft aangegeven dat hij een nieuwe richting op wil gaan en spelers wil die humble zijn, zoals ze dat zeggen: hart voor de club, een teamspeler. Ik denk dat hij een beetje genoeg heeft van de Paul Pogba's die er rondlopen. Hij wil spelers als Donny van de Beek."

Alternatieven voor Van de Beek

Manchester United heeft zich volgens de Engelse sportmedia reeds gemeld bij Ajax voor Van de Beek, al moet in de komende tijd duidelijk worden of beide partijen elkaar vinden tijdens besprekingen. Solskjaer is waarschijnlijk slim genoeg om naar geschikte alternatieven te kijken. Dichter bij huis zijn Jack Grealish (Aston Villa) en James Maddison (Leicester City) al aangemerkt als mogelijke aanwinsten voor de huidige nummer vijf in de Premier League. Recentelijk is Jude Bellingham naar verluidt toegevoegd aan het wensenlijstje van de manager uit Noorwegen. De pas zestienjarige Engelsman is hét lichtpuntje bij Birmingham City in een verder behoorlijk grijs seizoen en zijn prestaties blijven niet onopgemerkt in Engeland. Van de Beek heeft als voordeel dat hij al enige tijd verzekerd is van een plaats in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Een groot verschil met bijvoorbeeld Maddison, die ondanks zijn ambities voorlopig alleen mag hopen op een plekje in de definitieve EK-selectie van Engeland van volgend jaar. Het is derhalve maar de vraag of de spelmaker the Foxes wil inruilen voor Manchester United, met als risico op de bank terecht te komen.