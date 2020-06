Jurgen Mattheij kiest verrassend land voor eerste buitenlandse avontuur

Jurgen Mattheij staat voor een vertrek bij Sparta Rotterdam. Het Algemeen Dagblad meldt dat de verdediger vrijdag afscheid heeft genomen van zijn ploeggenoten en dat zijn toekomst ligt bij CSKA Sofia. Omdat Mattheij een aflopend contract had op Het Kasteel, kan hij transfervrij naar Bulgarije gaan. Het wordt zijn eerste avontuur in het buitenland, na acht seizoenen in Rotterdam bij Excelsior en Sparta.

Het vertrek van Mattheij is geen grote verrassing. De centrumverdediger verkaste afgelopen zomer van Excelsior naar Sparta en tekende bewust voor een jaar, in de hoop om daarna een buitenlands avontuur aan te gaan. Van technisch directeur Henk van Stee kreeg hij dit jaar desondanks een aanbieding om bij te tekenen. In februari liet Mattheij weten niets uit te sluiten, maar uit zijn woorden bleek toen al dat een transfer waarschijnlijk was.

"Nu lijkt de tijd daar om een volgende stap te maken. Het heeft ook met leeftijd te maken", erkende de 27-jarige stopper tegenover Voetbal International. "Ik zie wel wat er komt, voorlopig is er nog niks, maar je weet het nooit. Ik weet in ieder geval dat ik het niet erg zou vinden om te blijven."Mattheij was een vaste waarde in de ploeg van trainer Henk Fraser: hij vormde een centraal duo met Bart Vriends en kwam in totaal tot 26 optredens in de Eredivisie.

Mattheij, die tussen 2011 en 2019 ook 175 competitieduels speelde voor Excelsior, komt terecht bij de huidige nummer drie van de Bulgaarse Parva Liga. Hij wordt de enige Nederlander in de selectie; in februari sloot Vurnon Anita zich aan bij de club, maar hij vertrok onlangs door de coronacrisis. Uit voorzorg werd zijn contract, dat doorliep tot het einde van het seizoen, ontbonden. Anita sluit zelf niet uit dat hij volgend seizoen terugkeert in de hoofdstad van Bulgarije.