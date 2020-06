Bekijk hier live de kraker tussen Juventus en AC Milan en praat mee

Juventus en AC Milan gaan vrijdagavond vanaf 21.00 uur op voor een plek in de finale van de Coppa Italia. Beide ploegen troffen elkaar op 13 februari al in Milaan: toen bepaalde Cristiano Ronaldo de eindstand op 1-1 na een strafschop in blessuretijd. Nu, vier maanden later, luiden de topclubs de terugkeer van het voetbal in Italië in. Matthijs de Ligt heeft een basisplaats in Turijn, waar logischerwijs geen toeschouwers aanwezig zijn. De wedstrijd is alleen live te zien via de onderstaande, officiële livestream.

Opstelling Juventus: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo

Opstelling AC Milan: Donnarumma: Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer; Paqueta, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic