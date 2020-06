Ziggo zet FOX Sports mogelijk op zwart: 300.000 abonnees de dupe

Voetbalfans worden mogelijk de dupe van een zakelijk conflict tussen Ziggo Sport en FOX Sports. De tv-aanbieder heeft een aflopend contract met FOX Sports, de aanbieder van diverse voetbalcompetities waaronder de Eredivisie en Bundesliga. Beide partijen liggen ver uit elkaar met oog op een contractverlenging. Wanneer beide partijen het niet snel met elkaar eens worden, is de kans levensgroot dat de FOX-zenders bij Ziggo op zwart gaan. 300.000 Eredivisie-abonnees zien dan vanaf september geen voetbal meer.

Het contract tussen FOX Sports en Ziggo loopt op 1 augustus af en uitzicht op een nieuwe verbintenis is er niet. Sportmarketeer Chris Woerts liet onlangs al weten dat de kans groot is dat een akkoord uitblijft. Robin Kroes spreekt namens de directie van Ziggo dreigende taal. “Is Disney (de eigenaar van FOX Sports, red.) bereid om met ons op een andere manier te praten dan ze nu doen? Als ze dat niet doen, dan is het honderd procent en gaan we op zwart", aldus Kroes bij NPO Radio 1.

Kroes hoopt dat beide partijen toch nog met elkaar om de tafel kunnen en tot een akkoord komen. “Wij hebben als bedrijf een heel duidelijk aanbod gedaan aan Disney, om eruit te komen. Want wij willen heel graag dat al onze klanten live voetbal kunnen blijven zien. Dat is ons doel”, aldus Kroes. Woerts meldde eerder dat de onderhandelingen vooralsnog stuklopen op de eis van Ziggo voor een compensatie voor de niet-uitgezonden wedstrijden van het seizoen 2019/20 door FOX Sports.

"We willen de samenwerking graag voortzetten, op basis van dezelfde afspraken zoals die alweer vier jaar geleden (!) zijn gemaakt met de rest van de tv-aanbieders", zo laat FOX Sports weten in een reactie. "Als Ziggo desondanks besluit om de Nederlandse clubs en hun supporters de rug toe te keren is dat uiterst teleurstellend, juist in een tijd waarin zij het al zo zwaar te verduren hebben. Wij blijven er samen met de clubs naar streven dat het Nederlandse voetbal toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen. Altijd, maar zeker in een tijd waar de stadions nog niet toegankelijk zijn voor het publiek. Voor de liefhebbers zijn er voldoende alternatieven waar het Eredivisie-voetbal wel breed beschikbaar blijft, zoals bijvoorbeeld bij KPN en T-Mobile."

"Clubs krijgen in ons voorstel hetzelfde bedrag als ze eerder kregen", reageert Kroes op de reactie van FOX. "In ons voorstel krijgt Disney een hele gezonde winst. Dat vinden wij ook heel terecht. Maar wij gaan niet meer betalen dan wij nu doen. Dat voorstel ligt op tafel. Daar kunnen wij uitkomen vinden wij." Kroes hoopt alsnog op een deal en hij wil zo voorkomen dat de zenders op zwart gaan. "We hebben een heel duidelijk aanbod gedaan. Wij willen dat onze klanten voetbal kunnen blijven zien, maar we kunnen niet teveel gaan betalen. Dat we ook voor die 3,5 miljoen klanten die niet van voetbal houden moeten betalen."