80 miljoen voor Havertz bezorgt Bayern-boegbeeld ‘paradoxaal gevoel’

Ondanks de aanhoudende coronacrisis lijkt Bayern München groots te willen uitpakken in de eerstvolgende transferperiode. Kai Havertz en Leroy Sané zijn al meer dan eens gelinkt aan de koploper in de Bundesliga, al is van een definitief akkoord met een van beide spelers nog geen sprake. Thomas Müller weet dat voornoemde spelers gegarandeerd wat zullen toevoegen aan Bayern, maar hij uit aan de andere kant ook zijn zorgen over het aankoopbeleid in München.

De vraagprijs van Havertz, die bij Bayer Leverkusen nog twee jaar vastligt, lijkt op minimaal tachtig miljoen euro te liggen. Volgens berichtgeving in Engeland vraagt Manchester City minstens vijftig miljoen euro voor Sané, wiens contract in het Etihad Stadium volgend jaar zomer afloopt. "Maar ik heb helaas geen inzage in de financiën van Bayern, ik weet dus niet wat er precies uitgegeven kan worden", benadrukt Müller in gesprek met Kicker.

Highlights Bundesliga: Bayer Leverkusen - Bayern München

"Het is daarnaast best wel paradoxaal dat er steeds gepraat wordt over aankopen, terwijl er tegelijkertijd wordt gekort op de salarissen", voegt de aanvaller, die woensdag met Bayern de finale van de Duitse beker bereikte, daaraan toe. De routinier verwijst hiermee naar de tijdelijke salarisverlaging van twintig procent voor spelers en directieleden, waardoor de banen van overige medewerkers bij Bayern niet op de tocht komen te staan tijdens de coronacrisis.

Müller ziet ondanks de bezwaren een absolute topspeler in Havertz, die ook al is genoemd bij onder meer Chelsea, Manchester United en Real Madrid. De spelmaker van Leverkusen wordt door zijn collega van Bayern omschreven als een ‘extreem goede speler die tot de toptalenten in Europa hoort'. Havertz kan eventueel voor een geweldig afscheid bij Leverkusen zorgen, als Bayern op 4 juli in Berlijn wordt verslagen in de eindstrijd van de DFB-pokal.