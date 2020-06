Arjen Robben verrast met terugkeer op trainingsveld Bayern München

Arjen Robben besluit vorig jaar zomer om definitief een punt te zetten achter zijn loopbaan. De voormalig vleugelaanvaller geniet van de vrije tijd die hij nu heeft, maar de drang om topfit te blijven is geenszins verdwenen. Robben verscheen donderdag, niet voor de eerste keer, op het trainingsveld van Bayern München, de club die hij tussen 2009 en 2019 diende. De oud-international van Oranje ging volle bak, zo blijkt uit berichtgeving van BILD.

De aanwezigheid van Robben op het trainingscomplex aan de Säbener Strasse in München zorgde voor verbazing en opwinding bij de fans van Bayern die buiten het terrein stonden te wachten. Een fotograaf van bovengenoemde krant bracht al snel uitsluitsel: het was inderdaad de oud-speler uit Nederland die samen met hoofd medische zaken Holger Broich van der Rekordmeister het trainingsveld betrad. Robben werkte zichzelf vervolgens een uur in het zweet in de nabijheid zijn voormalige ploeggenoten.

Arjen Robben training at Säbener Straße today. The Bayern legend is not training for a return to professional football, but just wants to keep fit. [Bild] pic.twitter.com/lcPDZGRkiQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 12, 2020

De supporters van Bayern zagen van een afstandje hoe de fit ogende Robben in een strak tempo verschillende oefenvormen deed. Zijn meeste kenmerkende actie, vanaf de zijkant naar binnen trekken en op doel schieten, kwam tijdens de training ook aan bod. De ex-speler van onder meer PSV, Real Madrid en Chelsea sloot af met twee rondjes hardlopen om het trainingsveld. Robben deed enige maanden geleden via een videoverbinding al eens mee aan een groepstraining van Bayern, toen de spelers van trainer Hansi Flick vanwege de coronacrisis verplicht thuis moesten blijven.

"Ik vind het heerlijk om te doen en wil daarnaast fit blijven", verklaart Robben zijn verschijning op het trainingsveld van Bayern in gesprek met Sport1. "Maar een terugkeer bij Bayern is definitief uitgesloten." Een vervolg bij een andere club is echter niet op voorhand kansloos. "Je weet maar nooit, ik wil daar nog geen 'ja' of 'nee' op zeggen." Robben werd onlangs gelinkt aan Botafogo, dat contact had opgenomen met zijn zaakwaarnemer. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat hij op korte termijn naar de Braziliaanse competitie vertrekt.

Robben was hier onlangs tegenover BILD ook al duidelijk over. De koploper in de Bundesliga wilde hem tijdelijk terughalen, door blessureleed bij Kingsley Coman en Serge Gnabry. "Er was maar heel kort sprake van. In december en januari voelde ik me heel erg fit en heb ik overwogen om terug te keren. Uiteindelijk heb ik toch besloten om het niet te doen." Het aanbod was desondanks verleidelijk. "Ik geef toe, het was heel verleidelijk om m'n voetbalschoenen weer aan te trekken. Aan de andere kant genoot ik van de tijd met mijn gezin en vond ik veel afleiding met skiën."