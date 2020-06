Van Persie heeft spijt van opvallend incident: ‘Het was zo sneu voor hem’

Robin van Persie heeft tegenover BT Sport uitgebreid gepraat over zijn shirtcollectie. De oud-spits van onder meer Feyenoord, Arsenal en Manchester United legt uit dat je soms wel moet oppassen wat betreft het ruilen van tenues. De topscorer van Oranje geeft als voorbeeld een incident met André Santos in 2012 bij de wedstrijd tussen United en Arsenal (2-1).

Van Persie was medio 2012 verkast van Arsenal naar United, maar had nog altijd een goede band met zijn oud-ploeggenoten bij the Gunners. Hij was ook nog goed bevriend met Santos, zo bleek tijdens de rust. Santos en Van Persie besloten bij het inlopen van de spelerstunnel, bij een 1-0 ruststand door een goal van de Nederlander, van shirt te ruilen. Het incident leverde vooral de linksback veel kritiek op.

When André Santos swapped shirts with former Arsenal player Robin Van Persie at half-time ?? pic.twitter.com/0XtnUMtRtL — Football Daily (@footballdaily) May 12, 2020

"Je moet nadenken over de consequenties. Als ik nu terugdenk aan dat incident met Santos, dan vind ik dat ik beter had moeten handelen", zegt Van Persie. "Het was zo sneu voor hem. Hij kreeg alle negativiteit over zich heen. Dat begreep ik ook wel een beetje. Waarom ruil je van shirt tijdens de rust? Ik snap waarom mensen zo denken. Maar André Santos was gewoon een vriend van mij."

Van Persie geeft aan dat hij wel spijt heeft, aangezien de Braziliaan veel te verduren kreeg. "Het was volgens mij de eerste keer weer (tegen Arsenal, red.). Hij vroeg mij naar mijn shirt, maar ik had er beter over moeten nadenken. Ik had nog even twintig meter moeten wachten en dan in de tunnel van shirt moeten ruilen. Het had hem veel gedoe gescheeld", besluit de oud-international.