‘Als de dag komt dat ik moet vertrekken bij Feyenoord, dan komt het’

Nicolai Jörgensen verlengde vorig jaar zijn contract bij Feyenoord tot 2022, met als doel om deze zomer de overstap te maken naar een club in een grote Europese competitie. Blessureleed en de coronacrisis schopten het ambitieuze plan van de Deense spits echter in de war. De weer fitte Jörgensen kan nu niet met zekerheid zeggen of hij Feyenoord op korte termijn alsnog gaat verlaten.

"Het is lastig te zeggen", verzucht de Feyenoord-aanvaller in gesprek met RTV Rijnmond. Voor de uitbraak van de coronacrisis kwam hij tot vijf doelpunten in dertien optredens namens de Rotterdamse club. "Ik heb de laatste anderhalf jaar niet veel gespeeld. Ik ben nu eigenlijk vooral bezig om fit te worden en om voor Feyenoord te spelen. Als de dag komt dat ik moet vertrekken bij Feyenoord, dan komt het. En zo niet, dan ben ik ook blij."

Jörgensen had Feyenoord al in de winterstop van het seizoen 2017/18 kunnen verlaten. Newcastle United had circa achttien miljoen euro over voor de lange aanvaller, maar de clubleiding in De Kuip ging niet akkoord met een tussentijdse transfer. Het lijkt, ook gezien de coronacrisis, onwaarschijnlijk dat er op korte termijn een club komt die een dergelijk bedrag voor Jörgensen op tafel legt. "Daar wil ik liever niet te veel over nadenken. Voor nu denk ik vooral aan een goed seizoen draaien. Hopelijk met fans. De enige gedachte die nu ik heb, is om te houden wat ik heb en hopelijk net zo succesvol te zijn als ik mijn eerste jaar bij Feyenoord", verwijst hij naar de landstitel in 2017, toen de Deen met 21 treffers en 14 assists een groot aandeel had in het succes van de Rotterdammers.

De 29-jarige spits heeft de voetblessure achter zich gelaten en kijkt uit naar de hervatting in de Eredivisie. Dat het seizoen 2019/20 definitief werd stilgelegd door de KNVB kwam Jörgensen gezien zijn blessureperikelen niet heel slecht uit. "Als ik mocht kiezen, dan had ik liever gehad dat alles normaal was gebleven. Dan maar zonder mij. Maar als ik egoïstisch kijk dan was het goed voor mij. Ik had anders veel wedstrijden van Feyenoord gemist en ook de deelname aan het EK zou lastig worden."