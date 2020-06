‘Misschien ben ik naïef daarin en ga ik mezelf nog tegenkomen’

'Ik dacht: 'Misschien ben ik niet zo goed en kan ik beter wat anders gaan doen

Jeroen van der Lely zette in mei definitief een punt achter zijn loopbaan. De pas 24-jarige vleugelverdediger, laatstelijk actief bij het Deense Vendsyssel FF, geeft de voorkeur aan studeren. Van der Lely is vooral bekend van zijn periode bij FC Twente en in onderstaand interview met DAZN praat de gestopte rechtsback onder meer over zijn tijd in de Grolsch Veste.