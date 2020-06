PEC Zwolle hakt knoop door en brengt groot nieuws op verjaardag

PEC Zwolle speelt komend seizoen op natuurgras, zo heeft voorzitter Adriaan Visser bevestigd op de site van de club. De Eredivisionist heeft de knoop doorgehakt en besloten na twaalf jaar alsnog afscheid te nemen van het kunstgrasveld. De club, die vandaag 110 jaar bestaat, was al van plan om over te stappen van kunstgras naar natuurgras, maar de coronacrisis zorgde nog even voor twijfel.

