Heftige tijd voor Jan Joost van Gangelen: ‘Ze dacht dat ze dood ging’

Jan Joost van Gangelen heeft een zware periode achter de rug. De presentator van FOX Sports werd getroffen door het coronavirus en niet veel later had ook zijn vrouw Marieke Schipper het virus onder de leden. Van Gangelen maakte zich ernstig zorgen over zijn vrouw. “Het was een tijd die ik nooit meer zal vergeten. Van alles speelde door mijn hoofd”, vertelt de presentator in De Telegraaf.

De familie Van Gangelen zat midden in een verhuizing van Amsterdam naar Hilversum, de geboorteplaats van de presentator. “Nadat ik eerst zelf helemaal niet lekker was, kreeg niet veel later Marieke het", blikt hij in het dagblad terug op een vervelende tijd. "Op de dag van de verhuizing voelde ze zich al ziek. In eerste instantie dachten we niet eens aan corona, meer aan de vermoeidheid door de verhuizing. Dat hakte er allemaal nogal in en leverde een hoop gedoe op. Uiteindelijk ging het steeds slechter met Marieke. Ze kreeg hoge koorts, megahoofdpijn en haar hart bonkte vreselijk.”

Van Gangelen vond het naar eigen zeggen ‘afschuwelijk’ om zijn grote liefde zo te zien lijden. “Ze had ook het gevoel of er brandende spijkers in haar neus en hoofd zaten. Op een gegeven moment dacht ze zelfs dood te gaan. Het was een puinhoop in huis, er stonden 170 dozen die uitgepakt moesten worden. De kinderen hadden ook nog eens thuisonderwijs… Het kwam allemaal tegelijk.” Het gaat nu beter met zijn vrouw, maar ze is er nog lang niet. “Er staat een maand herstel voor een week ziek zijn. Zeven weken heeft ze het gehad, dus tel maar uit. Dat gevoel van die brandende spijkers in haar neus en hoofd komt nog steeds terug soms, vooral als ze zich te druk maakt. Ze moet echt rustig aan blijven doen.”

“De rust is inmiddels weer een beetje teruggekeerd. We kunnen eindelijk genieten van onze nieuwe leefomgeving.” Van Gangelen denkt te weten hoe en waar zij beiden het virus hebben opgelopen. “We waren naar een optreden van Theo Maassen geweest en hebben na afloop nog wat gedronken in een café. Daar was het ongelofelijk druk, we denken dat het die avond is gebeurd. Een avond die ons nog lang zal bijblijven.”