PSV moet knoop doorhakken: ‘Ik ga mijn goede contract niet verscheuren’

Hidde Jurjus wacht af wat de toekomstplannen van PSV zijn. De 26-jarige doelman speelde de voorbije twee seizoenen op huurbasis voor De Graafschap, dat met oog op komend seizoen ervoor koos om Rody de Boer van AZ op huurbasis over te nemen. Jurjus heeft nog een contract voor een jaar met de Eindhovense topclub, waar Roger Schmidt komend seizoen voor de selectie staat. “Ik wacht rustig af wat er gaat gebeuren”, vertelt hij vrijdag aan de Gelderlander.

Jurjus stond naar eigen zeggen langer open voor een langer verblijf bij De Graafschap, al begrijpt hij ook de keuze van de Keuken Kampioen Divisie-club om een nieuwe doelman te halen. “Ik kon de club nog geen toezeggingen doen en wist dat ze verder keken. Ze zijn daarin heel open naar mij geweest. We gaan op een goede manier uit elkaar. Daar ben ik blij om. Want dit is en blijft mijn club. Wie weet keer ik hier ooit weer terug”, benadrukt Jurjus in gesprek met de regionale krant.

Jurjus zit op korte termijn met de clubleiding van PSV om de tafel. “Als PSV een rol voor mij ziet, ga ik daar serieus over nadenken. Ik heb een goed contract, dat ga ik niet zomaar verscheuren. En anders??Dan ga ik op zoek naar een nieuw avontuur. Ja, ook het buitenland is een optie. Ik sta overal voor open.” Het is nog onduidelijk hoe het keepersgilde van PSV onder leiding van Schmidt eruit zal zien. Op dit moment staan ook Jeroen Zoet, Lars Unnerstall en Robbin Ruiter nog op de Eindhovense loonlijst.

Jurjus wil de uitstekende lijn van het abrupt afgebroken seizoen doorzetten. Na twee degradaties met Roda JC Kerkrade, waar hij op huurbasis speelde, en De Graafschap, behoorde de doelman in 2019/20 tot de smaakmakers van de Achterhoekers. “De drang om mezelf weer te bewijzen, was enorm”, zegt hij. “Ik koos er bewust voor nog een jaar bij De Graafschap te voetballen. Ik wilde koste wat kost laten zien wat ik wil en kan. Ik ben er trots op hoe ik mezelf heb teruggeknokt na een moeilijke periode. Die lijn wil ik doortrekken. Waar dan ook.”