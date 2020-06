Klopp looft Van den Berg na 6-0 zege: ‘Hij laat veelbelovende dingen zien’

Ki-Jana Hoever leverde donderdag met een doelpunt een bijdrage aan een overtuigende zege van Liverpool in een oefenwedstrijd tegen Blackburn Rovers. Op een leeg Anfield werden de bezoekers, de nummer tien van de Championship, met liefst 6-0 verslagen. Engelse clubs hebben toestemming gekregen om onder strikte voorwaarden oefenduels te spelen tegen andere clubs uit het land, in tegenstelling tot de clubs uit de andere grote competities.

Sadio Mané, Naby Keïta en Takumi Minamino scoorden in de eerste helft. Na de pauze voerden Joël Matip, Hoever en Leighton Clarkson de score verder op. De Nederlander was in de 62e minuut ingevallen en schoot zes minuten later al de 5-0 in de bovenhoek. Ook Sepp van den Berg kreeg speeltijd van Jürgen Klopp. De verdediger viel acht minuten voor het einde van de wedstrijd in voor Jack Cain, die op zijn beurt Mané in de rust had vervangen.

“Ki-Jana, middenvelder en rechtsback, deed het echt goed”, was Klopp na afloop vol lof over Hoever. “Voor Sepp is het altijd lastig als centrale verdediger. We hebben er vier van, dus hij komt niet veel aan spelen toe. Maar hij laat op de trainingen veelbelovende dingen zien.” Joe Gomez en Virgil van Dijk speelden de eerste helft centraal achterin; na rust werd het duo vervangen door Joel Matip en Dejan Lovren.

Mane ??

Keita ??

Minamino ??

Matip ??

Hoever ??

Clarkson ??



Enjoy match highlights from our behind-closed-doors friendly against @Rovers on LFCTV GO ?? — Liverpool FC (at ??) (@LFC) June 11, 2020

Georginio Wijnaldum kwam na de pauze binnen de lijnen voor Fabinho. Hoever kwam tot dusver tot drie officiële optredens in de hoofdmacht. De achttienjarige verdediger, die scoorde in zijn debuut tegen Milton Keynes Dons (0-2), wacht nog op zijn debuut in de Premier League. Van den Berg maakte in dat duel als invaller zijn debuut. De leeftijdsgenoot stond daarna in drie bekerontmoetingen in de basis, inclusief de spectaculaire 5-5 tegen Arsenal.

Liverpool hervat de competitie volgende week zondag. De koploper van de Premier League, die twee zeges verwijderd is van de landstitel, wacht dan de uitwedstrijd tegen stadsgenoot Everton. Drie dagen later, in de mogelijke kampioenswedstrijd van de Merseyside-club, komt Crystal Palace op bezoek, en kan de eerste landstitel sinds april 1990 worden gewonnen. Het zou de negentiende landstitel in de geschiedenis van the Reds zijn.