‘Vreemd moment’ van Luuk de Jong leidt tot discussie in Spanje

Sevilla hervatte LaLiga donderdagavond met een 2-0 overwinning op stadsgenoot Real Betis, dankzij treffers van Lucas Ocampos en Fernando in de tweede helft. De eerste goal kwam enigszins discutabel tot stand: Antonio Mateu Lahoz zag een strafschop in een duwtje van Marc Bartra in de rug van Luuk de Jong, die gewillig naar de grond ging. De VAR ging mee in het oordeel van de dienstdoende arbiter en Ocampos schoot het leer vanaf elf meter binnen. De gegeven strafschop zorgde na afloop voor scheve gezichten bij Betis.

Technisch directeur Alexis Trujillo van Betis was een van de eerste personen die zijn oordeel gaf. “Ik houd er niet van om over scheidsrechters te praten, maar het was een vreemd moment. De Jong zou niet eens de bal hebben geraakt of een doelpoging hebben ondernomen. In dat soort situaties is er altijd veel contact. De strafschop was bijzonder onterecht.” Bartra zelf was het absoluut oneens met de beslissing van Mateu Lahoz. “Ik stond er beter voor, ik sprong eerder dan De Jong en hij kwam in contact met mijn armen.”

Goooooaaal Sevilla! Daar is dan de eerste goal sinds de terugkeer van La Liga ??



Zeg het maar! Terechte penalty, of versiert Luuk de Jong hier een strafschop?#ZiggoSport #LaLiga #SEVBET pic.twitter.com/A25V8wUwD1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 11, 2020

“Een doodgewone situatie. Het is ongelooflijk”, betreurde de verdediger van Betis. “Kijk naar de reactie van de overige spelers van Sevilla. Niemand vroeg om een strafschop. Dit is een contactsport. Het is geen penalty, maar uiteindelijk kantelt de wedstrijd erdoor. De details geven de doorslag. Natuurlijk kunnen en moeten we beter spelen, maar dit soort situaties helpen gewoonweg niet.”

Rubi betreurde eveneens dat een ‘discutabele’ strafschop de stadsderby uit evenwicht bracht. “Ik heb de beelden in de kleedkamer teruggezien en ik vind het discutabel. De spelers weten dat dit soort situaties hoe dan ook tegenwoordig met een strafschop bestraft kunnen worden en dat moeten we accepteren”, benadrukte de trainer van Betis. Collega Julen Lopetegui wilde liever niet te lang bij het moment stilstaan. “Ik heb de herhaling niet kunnen zien, maar als ik eerlijk ben: in de derby van november waren we aan elkaar gewaagd en wonnen we, maar vandaag verdienden we de drie punten.”

Sevilla staat door de overwinning nog minimaal een speelronde meer op de derde plaats op de ranglijst. Het team van Lopetegui heeft vier punten én een wedstrijd meer dan Real Sociedad en Getafe, terwijl de voorsprong op nummer zes Atlético Madrid vijf punten bedraagt. De hoofdstedelingen hebben eveneens een duel minder gespeeld. Sevilla wacht maandag al een uitwedstrijd tegen Levante en volgende week vrijdag komt Barcelona op bezoek in het Ramón Sánchez Pizjuan.