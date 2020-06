BILD pakt uit met opvolger van Timo Werner bij RB Leipzig

Hee-chang Hwang van Red Bull Salzburg moet de opvolger van Timo Werner bij RB Leipzig worden, zo verzekert BILD donderdagavond laat. De clubs, die onderdeel zijn van het Red Bull-concern, hebben volgens de Duitse krant de voorbije jaren regelmatig contact over een eventuele transfer van de 24-jarige Zuid-Koreaans international naar de Red Bull Arena gehad. De kans is groot dat Werner in de zomer bij Chelsea of Liverpool aan de slag gaat.

Hwang was in de voorbije transferperiode al dicht bij een transfer. Red Bull Salzburg en Wolverhampton Wanderers waren naar verluidt een transfersom van 23 miljoen euro overeengekomen, maar na het winterse vertrek van Erling Braut Haaland naar Borussia Dortmund en Takumi Minamino naar Liverpool koos de Oostenrijkse topclub er toch voor om Hwang nog minimaal een half jaar in Salzburg te houden.

Hwang heeft al ervaring in Duitsland opgedaan, al was dat geen onverdeeld succes. De club uit Salzburg leende de aanvaller vorig seizoen uit aan Hamburger SV. In het tenue van de club uit de 2. Bundesliga kwam de Zuid-Koreaanse spits, die ook aan de zijkanten uit de voeten kan, niet verder dan twee goals in twintig duels. Eenmaal terug in Salzburg groeide hij toch uit een belangrijke speler voor het team van trainer Jesse Marsch en wordt zijn opmars mogelijk beloond met een fraaie transfer.

Mede dankzij een ongekend begin van het seizoen staat de teller van Hwang dit seizoen op 14 doelpunten en 19 assists in 33 wedstrijden in alle competities. Hij was afgelopen woensdag in de 1-5 overwinning op Sturm Graz nog goed voor een doelpunt en een assist. Voor de clubleiding van Salzburg is de zomerse transferperiode een mooi moment om nog een relatief hoge transfersom aan Hwang over te houden, daar zijn contract over een jaar ten einde loopt.

Hwang heeft ten opzichte van andere kandidaten als voordeel dat de manier van spelen van Red Bull Salzburg én RB Leipzig veel overeenkomsten heeft. De kans is groot dat binnen enkele dagen meer duidelijk zal worden over de toekomst van Werner. Dankzij een clausule, die komende maandag verloopt, kan de Duits international voor een vastgesteld bedrag van zestig miljoen euro worden aangetrokken en Chelsea heeft naar verluidt de beste papieren, daar Liverpool dit bedrag al te hoog vindt.