Luuk de Jong speelt wéér belangrijke rol in winst van stadsderby

Sevilla heeft drie punten overgehouden aan de stadsderby tegen Real Betis in LaLiga. De ploeg van trainer Julen Lopetegui sloeg donderdagavond in de allereerste competitiewedstrijd na de coronastop na rust tweemaal toe, waarbij Luuk de Jong een aandeel had in de openingstreffer van Lucas Ocampos vanaf elf meter: 2-0. Door de overwinning komt Sevilla op vijftig punten en is men minimaal een speelronde meer van de derde plaats op de ranglijst verzekerd. Betis blijft twaalfde en staat voorlopig acht punten boven de rode streep.

Sevilla en Betis hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht, al had het team van Lopetegui het betere van het spel én de beste kansen. De bezoekende stadsgenoot toonde alleen in het begin enig initiatief, maar het team van Rubí werd door de afwezigheid van defensieve kwaliteiten op het middenveld al snel overlopen en kwam amper bij het doel van Tomas Vaclik. Met name Munir El Haddadi zorgde op links voor het nodige gevaar, terwijl De Jong en Ocampos nalieten om de thuisploeg op voorsprong te zetten.

Na negen minuten kwam Betis al heel goed weg toen een krachtig schot van Ocampos buiten het bereik van Joel Robles op het aluminium eindigde. Sevilla bleef druk zetten en was daarna via een kopbal van Jules Koundé wederom dicht bij een doelpunt. Dat gold enkele minuten later ook voor De Jong. Na voorbereidend werk van Munir vanaf de linkerkant kopte de Nederlander het leer diagonaal net naast het doel van Robles.

Sevilla trok het duel na de onderbreking naar zich toe. Munir stuitte twee minuten na de pauze nog op Robles, maar niet veel later verscheen de 1-0 op het scorebord. De Jong ging makkelijk naar de grond na een duwtje van Marc Bartra in zijn rug en de VAR ging mee in het oordeel van Antonio Mateu Lahoz. Ocampos faalde niet vanaf elf meter en werd daarmee de eerste speler van Sevilla sinds Álvaro Negredo in 2011 die in vijf competitieduels op rij goed was voor minimaal één doelpunt: 1-0.

Het team van Lopetegui sloeg enkele minuten later opnieuw toe. Ocampos verlengde een korte corner vanaf rechts met zijn hak, waarna Fernando de bal hard van dichtbij achter Robles werkte: 2-0. Voor De Jong zat de wedstrijd er twintig minuten voor tijd op: hij werd, samen met Ocampos, vervangen door Ever Banega en Youssef En-Nesyri. Betis, met invallers als Diego Lainez en Joaquin inmiddels binnen de lijnen, was niet in staat om de spanning in de derby terug te brengen en moest net als in november (1-2 verlies, mede door een winnend doelpunt van De Jong) zijn meerdere erkennen in Sevilla. De ploeg van Lopetegui speelt over vier dagen uit tegen Levante en volgende week vrijdag wacht een thuisduel met Barcelona.