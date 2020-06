De Nederlander die elke dag met Jadon Sancho en Erling Braut Haaland traint

De ontmoeting tussen Borussia Dortmund en Hertha BSC (1-0) van afgelopen zaterdag werd geen spektakelstuk dat iedereen zich over tien jaar nog kan herinneren, maar voor de negentienjarige Immanuel Pherai werd het wel een dag om nooit meer te vergeten. De Nederlands jeugdinternational mocht voor het eerst op de bank plaatsnemen bij BVB, dat hem drie jaar geleden overnam uit de jeugd van AZ. Een officieel debuut zat er nog niet in, maar alles wijst erop dat hij daar niet lang meer op hoeft te wachten.

Door Thijs Verhaar

‘Elke ochtend als je wakker wordt, heb je twee keuzes: nog even blijven liggen en verder dromen of uit bed gaan om ze na te jagen’. Pherai is ongetwijfeld niet de enige die die tekst op zijn WhatsApp-afbeelding heeft staan, maar voor hem is het veel meer dan gewoon een mooie spreuk. Het is een levensmotto en hij kiest iedere dag opnieuw voor vol overgave de tweede optie. “Als je het bij deze club wilt maken, moet je altijd alles geven”, verklaart de jongeling in gesprek met Voetbalzone. De vastberadenheid klinkt duidelijk door in zijn stem. “Tegen Hertha mocht ik al op de bank zitten en met trainen gaat het ook heel lekker, dus ik heb goede hoop dat ik dit seizoen al mag debuteren. Op de trainingen merk ik dat ik steeds beter mee kom met spelers als Axel Witsel, Marco Reus en al die anderen. In één-tegen-één-situaties met Raphaël Guerreiro en Jadon Sancho heb ik het natuurlijk wel lastig hoor, maar dat heeft iedereen, haha.”

Drie jaar geleden had hij als zestienjarige de keuze tussen Manchester United, Ajax en Borussia Dortmund. Laatstgenoemde club kreeg vanwege haar faciliteiten en duidelijke stappenplan de voorkeur, zodat ook een aanbieding om bij AZ te blijven onbeantwoord bleef. Bij de jeugd van BVB greep hij in zijn eerste jaar meteen de landstitel Onder-17 en scoorde bovendien tweemaal in de beslissingswedstrijd tegen het Bayern München van Joshua Zirkzee. Een seizoen later had hij wederom een beslissende rol bij een titel. Ditmaal bij de Onder-19, waar hij weer twee keer scoorde in de beslissende wedstrijd tegen Stuttgart. Pherai weet extra krachten in zichzelf aan te boren als het er echt om spant en was een van de eerste spelers van zijn lichting met een profcontract. Een extra teken van vertrouwen volgde afgelopen zomer, toen hij mee mocht op trainingskamp in de Verenigde Staten. “Daar heb ik een oefenwedstrijd gespeeld tegen Liverpool, wat natuurlijk absolute wereldtop is. Ik merkte wel dat er spelers waren die nog een flink aantal treedjes beter zijn dan ik, maar het voelde geweldig om op dat veld te staan. Dan weet je waar je naartoe moet en wilt, wat er voor nodig is om op dat niveau te presteren.”

Pherai na het winnen van de Onder-19 titel. In de finale scoorde hij tweemaal en gaf hij een assist.

Pherai noemt de krachtmeting met the Reds zijn voorlopige hoogtepunt in zijn carrière, nog voor de kampioenschappen in de jeugd. “Natuurlijk zijn die prijzen ook heel mooi, maar onze selectie had zoveel kwaliteit dat we ook gewoon kampioen moesten worden. Vanaf mijn eerste dag hier merk ik dat iedereen elke dag honderd procent geeft en daar word ik zelf ook steeds beter van”, merkt de negentienjarige, die als centrale middenvelder en als nummer tien uit de voeten kan. “Ik ben een box-to-box-speler en een harde werker op het veld. Daarnaast ben ik bij Dortmund ook steeds dreigender geworden in mijn spel. Ik dribbel in en creëer zo veel mogelijk kansen, terwijl ik ook mijn verdedigende taken zo goed mogelijk uitvoer”, vat hij zijn spel samen. De eigenschap die hem echter het meest typeert, is zijn winnaarsmentaliteit. “Je moet echt niet in mijn buurt komen als ik het gevoel heb dat we er als team niet alles aan hebben gedaan. Dan trek ik mijn mond wel open, ja. Ook tegen de grote jongens, al hoeven zij niet gemotiveerd te worden. Ik stond bij de laatste training bijvoorbeeld naast Witsel en hij geeft zo veel gas, echt een modelprof.”

De Nederlander maakt in het Signal Iduna Park ook van dichtbij de opmars van het Noorse wonderkind Erling Braut Haaland mee. De eveneens negentienjarige spits stapte in januari over van Red Bull Salzburg naar Dortmund en werd bij aankomst gelijk verwelkomd door Pherai. “We hebben dezelfde zaakwaarnemer en Mino (Raiola, red.) vroeg me of ik hem een berichtje wilde sturen. Ik heb Erl toen laten weten dat hij me altijd kon bellen als hij wilde chillen en we zijn gelijk wat gaan eten. Inmiddels zijn we zeker vrienden geworden. Hij is een heel rustige jongen en alleen maar gericht op topsport. Mino zei bij zijn komst gelijk al tegen mij dat ik goed op hem moet letten. Hij heeft heel erg een voorbeeld genomen aan Zlatan Ibrahimovic en je merkt dat voetbal echt zijn liefde is”, aldus Pherai, die de Noor al twaalf keer zag scoren in dertien officiële duels voor Borussia Dortmund. “Zijn benadering is topsport op wereldklasseniveau en dat heeft hij al op zo’n jonge leeftijd. Erling let qua voeding en rust op elk klein detail en hij praat continu met fysio’s en dokters en dergelijke. Hij is altijd op zoek naar weer een beetje verbetering en is wat dat betreft extreem te noemen, echt een voorbeeld.”

Trainer Lucien Favre hintte eerder deze week naar een terugkeer van Haaland in de basis. Ook Marco Reus is op de weg terug, hetgeen de kansen op speeltijd voor Pherai in ieder geval zaterdag verkleint.

Haaland stond de laatste twee wedstrijden aan de kant met een knieblessure en heeft deze week de training weer hervat. “Dan knalt hij er ook meteen weer zes in tijdens een wedstrijdoefening, alsof het niks is”, verhaalt Pherai bewonderend. Zelf is de Nederlander ook in vorm aan het komen, nadat een serie kleine pijntjes hem sinds de winterstop geremd heeft. “Eigenlijk maak ik sinds januari al deel uit van de A-selectie, maar helaas liep ik tijdens het trainingskamp een blessure op, waarmee ik iets te lang heb doorgespeeld. Inmiddels kan ik nu zo’n anderhalve week voluit trainen, dus het is een mooie beloning dat ik gelijk in de eerste wedstrijd bij de wedstrijdselectie zat.” Pherai droomde uiteraard van een invalbeurt, maar trainer Lucien Favre liet hem niet warmlopen. “Natuurlijk hoop je erop, maar het belangrijkste zijn de drie punten”, aldus de middenvelder, die weet dat zijn ploeg dit weekend bij een zege op Fortuna Düsseldorf en puntverlies van Borussia Mönchengladbach of Bayer Leverkusen zeker is van een ticket voor de Champions League. “Misschien dat ik daarna ik mijn kans krijg. We hebben sowieso wat geblesseerden op het middenveld en op de trainingen gaat het echt lekker de laatste tijd, dus waarom niet?”

Pherai vermoedt dat hij misschien al verder was geweest als hij dit seizoen niet twee keer op een ongelukkig tijdstip geblesseerd raakte, aan het begin van het seizoen en tijdens het winterse trainingskamp. “Daarvoor lag ik in vier jaar tijd slechts twee keer kort eruit, dus dat is echt balen. Pech. Gelukkig heeft Mino voor mij kunnen regelen dat ik tijdens de coronaperiode in Amsterdam kon revalideren. Anders was ik nu absoluut nog niet fit geweest.” De Nederlander wordt al jaren bijgestaan door de in de media vaak als inhalig afgeschilderde Raiola. Zelf kent hij een heel andere kant van de zaakwaarnemer. “Hij is helemaal niet zo. Hij wordt geldwolf genoemd, maar dat klopt van geen meter en ik weet zeker dat alle spelers die met hem samenwerken dat zullen beamen. Hij regelt gewoon het beste voor zijn cliënten en doet alles om je te helpen. Als ik iets nodig heb, maakt hij dat mogelijk. Hij kent veel mensen en zorgt ervoor dat alles is geregeld met de club, zodat ik me volledig op het voetballen kan focussen.”

Die Gelbe Wand in betere tijden. Momenteel blijft de tribune noodgedwongen leeg door de coronacrisis.

Dat moet er voor zorgen dat Pherai zo snel mogelijk zijn doorbraak beleeft. Sinds zijn overstap droomt hij ervan om voor een vol stadion te spelen. Met name de befaamde tribune die Gelbe Wand spreekt tot de verbeelding. “Jammer genoeg mogen de mensen nu niet het stadion in, waardoor het een beetje als oefenwedstrijden aanvoelt, maar ik heb de afgelopen jaren heel veel op de tribune gezeten en het is echt niet normaal met onze fans. Het is een droom om door te breken en later ook in de Champions League te spelen.” Dit seizoen liet hij zich op Europees niveau al zien in de groepsfase van de Youth League en dat smaakt naar meer. Tegen de Onder-19 van Barcelona gaf Pherai in allebei de wedstrijden een assist en tegen Slavia Praag gaf hij zelfs drie cruciale voorzetten bij de 5-1 zege. “In dat duel voelde ik me echt topfit en dan is het mooi om te zien dat ik het verschil kan maken. Nu wil ik dat zo snel mogelijk bij het eerste tonen. Tegen Liverpool heb ik gezien wat er gevraagd wordt en ik heb hier ook superspelers om me heen, dus het is aan mij om stappen te blijven maken op de training zodat ik aantoon dat ik speeltijd verdien. Mijn ontwikkeling blijft het belangrijkste en daarvoor zit ik hier op de juiste plek.”