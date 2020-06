‘Geldwolf’ Ryan Gravenberch breekt lans voor Mino Raiola

Ryan Gravenberch vindt dat veel mensen een verkeerd beeld van zijn zaakwaarnemer Mino Raiola hebben. De Italiaanse Nederlander is een van de meest beroemde belangenbehartigers ter wereld en rekent tal van topvoetballers en talenten tot zijn cliënten. Hij verdiende miljoenen voor zijn spelers, en dus ook voor zichzelf, en in onderhandelingen met clubs over een transfer of een nieuw contract gaat het er vaak hard aan toe.

Ajax maakte donderdag de contractverlenging van Gravenberch tot medio 2023 bekend, maar de onderhandelingen duurden relatief lang en velen gingen ervan uit dat Raiola ‘de boosdoener’ was. De middenvelder ontkent dat zijn zaakwaarnemer van grote invloed is of was. “Onterecht denken mensen vaak dat Mino Raiola spelers zo snel mogelijk naar het buitenland wil brengen. Maar wij zijn het hartstikke eens. Ik ben hier nog niet klaar, sta te trappelen en wil prijzen winnen”, vertelt Gravenberch aan De Telegraaf.

“Mino voerde de onderhandelingen met Marc Overmars en daarna besprak hij alles met mijn vader, Ryan Gravenberch senior. Mijn vader en Mino zeiden: doe jij maar je ding en speel goed, dan komt alles in orde.” De berichten dat de gesprekken met Ajax zogenaamd geklapt waren vond de tiener naar eigen zeggen ‘wel grappig’. “Dat mensen niet wisten wat er speelde, zorgde voor een smile op mijn gezicht.” Hij vond het minder leuk om te lezen dat hij ‘een geldwolf’ was, ‘maar moest oprotten’ en ‘het Ajax-shirt niet waard was’.

Ryan Gravenberch: 'Wilde altijd al bij Ajax blijven'

Raiola behartigt ook de belangen van ex-Ajacieden als Justin Kluivert en Matthijs de Ligt. De zaakwaarnemer gaf enkele maanden geleden in gesprek met Voetbal International een voorbeeld over hoe naar zijn persoon wordt gekeken. “Toen Justin zelf voor AS Roma koos, werd er geroepen: “Raiola brengt Kluivert naar Roma”. Het hele land stond drie weken op zijn kop, want dit grote talent had bij Ajax moeten blijven. Maar heb jij iemand gehoord toen die jongen van PEC Zwolle (Sepp van den Berg, red.) naar Liverpool ging? Ik niet. Al die spelers die op jonge leeftijd naar Engeland zijn gegaan, de Redannetjes en Chongs van deze wereld, als ik hun zaken had gedaan, was het land te klein. Nu hoor je niemand. En als Ajax spelers op hun zestiende wegplukt uit Scandinavië, blijft het ook oorverdovend stil.”

Gravenberch had nog maar een eenjarige verbintenis en werd al in verband gebracht met een transfer naar Juventus of Lazio in de zomer. De middenvelder brak in het afgelopen seizoen door: hij veroverde vlak voor de winterstop een basisplaats, maar moest in de laatste paar wedstrijden weer genoegen nemen met een plek op de bank. Hij speelde twaalf wedstrijden en was daarin goed voor drie doelpunten en één assist.