Corona-misstap in selectie van Barcelona valt verkeerd bij LaLiga

LaLiga dreigt de clubs in Spanje verplicht in quarantaine te laten gaan als de spelers de coronaregels blijven overtreden. Nelson Semedo was afgelopen maandag de volgende die de fout inging, nadat enkele weken geleden Luuk de Jong en nog drie spelers van Sevilla het al niet zo nauw namen met de coronaregels in Spanje. De verdediger van Barcelona was zonder toestemming van de club naar een feestje gegaan.

Catalonië verkeert momenteel in de zogeheten fase twee: dat betekent maximaal vijftien personen bij elkaar mogen zijn. Op de verjaardag van een vriend in Castelldefels waren echter twintig personen aanwezig én ook nog eens allemaal zonder mondmasker, terwijl van social distancing geen sprake was, zo bleek uit beelden die op sociale media de ronde deden. LaLiga heeft alle voetballers bovendien aangeraden om voorlopig alleen sociaal contact te hebben met de personen waarmee zij samenwonen, om alle mogelijke risico’s te beperken.

Semedo had van Barcelona geen toestemming gekregen om naar het feestje te gaan. De Catalanen melden donderdag alleen dat hij niet meetrainde vanwege het protocol. Semedo moet nu een test ondergaan om te kijken of hij zaterdag in actie mag komen in de uitwedstrijd tegen Real Mallorca en überhaupt weer mee mag gaan trainen. Televisiezender Cuatro publiceerde donderdag ook nog eens beelden waaruit blijkt dat Semedo woensdag vanuit zijn auto op de foto ging met diverse fans: ook dat is ten strengste verboden.

???? Semedo, tras saltarse el protocolo de desescalada y no decírselo al Barça, se hizo fotos con los aficionados con la ventanilla del coche bajada. Volviéndose a saltar el protocolo de LaLiga pic.twitter.com/K18VzM16iG — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) June 11, 2020

"Als spelers de regels blijven overtreden, gaan we toch overwegen om de clubs voor iedere wedstrijd verplicht in quarantaine te laten gaan", zei LaLiga-voorzitter Javier Tebas, die het bij een waarschuwing hield, donderdag tijdens een videocall. “We hopen dat het niet zo ver komt, maar als spelers naar barbecues en feestjes blijven gaan, moeten we dat misschien wel gaan doen.”

“We wilden dat een paar weken geleden al invoeren, maar de spelers waren het daar toen niet mee eens. Wij geven de spelers het vertrouwen, laat ze dat niet beschamen." Ook Luuk de Jong en zijn ploeggenoten kwamen er destijds, toen Andalusië zelfs nog in fase één zat, met een waarschuwing van af.