Feyenoord kondigt vertrek aan: ‘We wish you all the best’

Voor Renato Tapia zit zijn tijd bij Feyenoord erop. De middenvelder annex Peruviaans international heeft een aflopend contract en vertrekt na vierenhalf jaar uit De Kuip, zo meldt de Rotterdamse club donderdagavond via de officiële kanalen. “Het is een mooie reis geweest in Nederland”, reageert Tapia, die nog niet prijsgeeft wie zijn toekomstig werkgever wordt.

"Ik ben hier gegroeid en ga met een goed gevoel verder. Spelen in De Kuip was altijd geweldig, dat ga ik zeker missen", benadrukt Tapia. "Net als de jongens die ik al wat langer ken. Het zal raar worden om niet meer met hen op één veld en in dezelfde kleedkamer te zijn. Het afscheid gaat zeker emotioneel worden, al weet ik dat ik ze weer ga zien. Wat de toekomst brengt? We zullen zien."

Het avontuur van Tapia bij Feyenoord begon op twintigjarige leeftijd, toen hij halverwege het seizoen 2015/16 overkwam van FC Twente. Hoewel de verdedigende middenvelder in de daaropvolgende seizoenen vaker niet dan wel een vaste waarde was, kwam hij tot bijna zeventig officiële wedstrijden en had hij een aandeel in de vijf prijzen die in die periode door Feyenoord werden veroverd. In het seizoen 2018/19 kwam hij ook nog een half jaar op huurbasis uit voor Willem II.

Tapia, 24 jaar, keerde na zijn tijdelijke verblijf in Tilburg terug bij Feyenoord en kreeg te horen dat hij door de club op de transferlijst was geplaatst. Hij zag echter niets in een lucratief voorstel van Lokomotiv Moskou en ook een winterse transfer naar Celtic liep spaak. Feyenoord houdt zodoende niets over aan het vertrek van Tapia, die op 1 februari in het thuisduel met FC Emmen voor het laatst het tenue van Feyenoord om de schouders droeg. De verwachting is dat hij zijn loopbaan in Spanje vervolgt.