Dick Advocaat: ‘Ajax heeft er 30.000 verkocht, dat begrijp ik niet’

Dick Advocaat is enigszins verbaasd dat het aantal verkochte seizoenkaarten bij Feyenoord vooralsnog behoorlijk achterblijft in vergelijking met de grote hoeveelheid bij Ajax. “Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar we staan nu geloof ik op zeventienduizend”, vertelde de oefenmeester donderdag via de officiële kanalen van de Rotterdamse club.

“Maar wij zeggen dat Feyenoord de grootste club van Nederland is. En Ajax heeft er dertigduizend verkocht. Dat begrijp ik niet.” De eveneens aangeschoven Dennis van Keulen, manager sales & events, liet Advocaat in de studio weten dat de club uit Amsterdam een week eerder is begonnen met de verkoop. “Oh, is dat het? Dus over een week staan wij ook op dertigduizend? Wij zijn altijd haantje de voorste, dan moeten we dat nu ook zijn. Het zou de club in elk geval goed helpen, toch?”

Advocaat koos ervoor om zijn aflopende contract met Feyenoord te verlengen en zo staat hij ook komend seizoen voor de A-selectie, samen met zijn vertrouwde rechterhand Cor Pot. “We hebben er niet zo lang over nagedacht om wel of niet door te gaan. We hadden begin maart het eerste gesprek met het bestuur en Frank Arnesen erbij. Toen zag het plaatje er heel anders uit dan nu", verwijst de ervaren trainer naar de coronacrisis.

“Als je dan de afspraak maakt: we proberen het grootste gedeelte van de groep bij elkaar te houden en drie goede spelers erbij te halen, dan kunnen we echt meedoen. En nu moeten we afwachten wat je kunt krijgen…”, beaamt Advocaat, die optimistisch is gestemd en ervan uit gaat dat de drie spelers alsnog komen. “Als dat lukt, hebben we gewoon een heel vervelend elftal. Om tegen te spelen. En dat heb ik graag. Algemeen directeur Mark Koevermans, Arnesen en de raad van commissarissen denken mee en weten wat ik wil."

“Wij hebben er een goed gevoel bij, al moet het nog wel uitgevoerd worden." Advocaat vestigt zijn hoop op Arnesen en consorten. “Als je me nu vraagt: we hebben nu 16 spelers, waarvan 8 onder de 21. Dan moet ik nog kijken wat het wordt. Maar ik heb écht goede hoop dat Eric Botteghin bijtekent, dat Leroy Fer bijtekent en dat we toch nog twee of drie jongens erbij kunnen halen."

Botteghin, 32 jaar, speelt sinds de zomer van 2015 voor Feyenoord en is centraal achterin een vaste waarde. De twee jaar jongere Fer keerde vorig jaar zomer terug in De Kuip, waar hij op het middenveld eveneens een belangrijke speler is. Feyenoord eindigde het seizoen op de derde plek, wat betekent dat de Rotterdammers komend seizoen in de Europa League uitkomen.