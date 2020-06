Pijnlijk transferdossier van Ajax geldt als voorbeeld bij soap Diemers

Mark Diemers heeft volgens De Limburger tot en met maandag om met FC Groningen tot een overeenstemming te komen, zo heeft de club samen met Fortuna Sittard besloten. Ivo Pfennings, algemeen directeur van Fortuna, bevestigt aan het lokale medium dat die afspraak er ligt. Mochten club en speler er maandag nog niet uit zijn, dan kan Fortuna ook in gesprek met Feyenoord.

De 26-jarige Diemers leek lange tijd op weg naar FC Groningen, maar nadat Feyenoord zich meldde, heeft de middenvelder de pijlen naar verluidt gericht op een overstap naar de Rotterdammers. Technisch directeur Frank Arnesen heeft al om de tafel gezeten met een afvaardiging van Forza Sports Group, de vertegenwoordigers van Diemers. Ondanks dat de speler zijn jawoord al aan FC Groningen heeft gegeven, lijkt de club dan toch te worden afgetroefd door Feyenoord.

Zaakwaarnemer Tim Vrouwe laat tegenover Voetbal International weten dat 'het nog alle kanten op kan'. Vrouwe heeft Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen, reeds geïnformeerd over de interesse van Feyenoord. "Natuurlijk was hij niet blij met dit bericht. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar ik vond het wel zo netjes hem proactief te informeren. Mark wilde met Feyenoord praten en vervolgens de knoop doorhakken. Aangezien de totale deal na maanden nog altijd niet rond was, is dat zijn goed recht."

Vrouwe begrijpt de emoties bij FC Groningen, maar legt uit dat de voetballerij nu eenmaal zo kan werken. "Een aantal jaar geleden waren wij als tussenpersoon betrokken bij de deal van Richarlison naar Ajax. Echt op het allerlaatste moment koos de speler toen voor Watford. Terwijl op dat moment de deal in verder stadium was dan nu tussen Groningen en Mark. Het enige wat Marc Overmars (directeur voetbalzaken Ajax, red.) en wij toen konden doen en hebben gedaan, is het accepteren."

"En geloof me, we waren hier allen heel erg ziek van. Vooral omdat Overmars en wij er maanden lang alles aan hadden gedaan om de speler naar Ajax te krijgen. En we uiteindelijk in deze casus beiden niets anders hadden kunnen doen voordat er een andere club langszij kwam. Ik kan het een speler dan ook niet kwalijk nemen dat hij eerst alle opties goed wil onderzoeken, voordat hij zijn handtekening ergens zet. In die fase zit Mark nu", aldus de belangenbehartiger.