ADO Den Haag haalt derde zomeraanwinst bij FC Twente op

Peet Bijen mag zich definitief speler noemen van ADO Den Haag, zo heeft de club donderdagmiddag officieel naar buiten gebracht. De van FC Twente afkomstige verdediger tekent een tweejarig contract in het Cars Jeans Stadion, met de optie op een derde jaar. De Telegraaf wist donderdagochtend al te melden dat Bijen op het punt stond om de Tukkers na veertien jaar trouwe dienst in te ruilen voor ADO.

"Wij wilden Peet er graag bij hebben", reageert Martin Jol, Hoofd Technisch Hart van ADO, op de komst van Bijen naar Den Haag. "Dat geldt ook voor onze nieuwe trainer Aleksandar Rankovic, die goede gesprekken met hem heeft gehad. Peet heeft zich de afgelopen jaren uitstekend ontwikkeld bij Twente en beschikt inmiddels over een behoorlijke dosis ervaring. Dat zie je ook terug in zijn spel. Hij staat niet alleen zijn mannetje in de duels, maar is ook kopsterk, tweebenig en kan een verdediging neerzetten met zijn leiderschap. Met zijn leeftijd en staat van dienst past Peet perfect in ons technische beleid."

"Ik ben er trots op dat ik bij ADO Den Haag kan tekenen", jubelt Bijen na het ondertekenen van de contracten met zijn nieuwe werkgever. "Dit voelt voor mij als een goede vervolgstap, waarmee ik me verder wil ontwikkelen als speler en als mens. Samen met het team, de staf en de club hoop ik de komende seizoenen mooie stappen te kunnen maken. En natuurlijk ook met de fans, die altijd voor een mooie sfeer zorgen en staan voor passie en strijd. Dat herken ik in mezelf. Ik geef namelijk altijd honderd procent. Ik kan niet wachten om dat in het shirt van ADO Den Haag te doen."

Bijen kwam op zijn elfde in de jeugdopleiding van de club uit Enschede terecht en maakte in april 2015 zijn debuut in de hoofdmacht. Bijen kwam tot totaal 144 wedstrijden voor FC Twente en droeg afgelopen seizoen meer dan geregeld de aanvoerdersband in het elftal van trainer Gonzalo García. Hij kon zijn contract in Enschede wel verlengen, maar alleen tegen een gereduceerd salaris. Dat was echter geen optie voor de 25-jarige verdediger. In de Hofstad is Bijen na Emilio Estevez (overgekomen van York 66) en Kees de Boer (overgekomen van Swansea City) de derde versterking.