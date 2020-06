‘Droomclub’ Wesley Sneijder als trainer onthuld: ‘Dat mag ik wel verklappen’

Wesley Sneijder zette vorig jaar een punt achter zijn actieve loopbaan, maar de recordinternational van het Nederlands elftal wil niet helemaal uit de voetballerij verdwijnen. Sneijder denkt na over een vervolg als trainer en volgens Kees Jansma, de auteur van de biografie van de spelmaker, is Galatasaray in dat kader zeker een interessante optie.

"Ik denk dat Wesley op termijn een goede trainer kan worden", vertelt Jansma, die Sneijder als perschef van Oranje jarenlang van dichtbij meemaakte, in een interview met Veronica Inside. "Dit mag ik wel verklappen, ondanks dat het zijn boek is: Wesley heeft aangegeven om op termijn trainer te willen worden en dat hij het leuk zou vinden als hij dat bij Galatasaray zou kunnen doen. In Turkije, waar hij een aantal heel goede jaren heeft gehad, met heel veel successen voor die club."

"Maar dan moet hij wel beginnen om die eindcursus af te ronden, in ieder geval beginnen om erop te gaan", voegt Jansma daar veelzeggend aan toe. Sneijder stond tussen 2013 en 2017 onder contract bij Galatasaray en kwam in die periode tot 45 doelpunten en 44 assists in 175 wedstrijden namens Cim Bom. De prijzenkast van de middenvelder werd aangevuld met twee landstitels, drie nationale bekers en driemaal de Turkse Supercup.

Jansma zag tijdens de loopbaan van Sneijder soms met lede ogen toe hoe de voormalig international werd omgegeven door ‘profiteurs’. "Er zijn mensen bij die genadeloos kunnen profiteren van het feit dat hij Wesley Sneijder is. Die in alle opzichten blij zijn in zijn buurt te mogen vertoeven. Om van zijn geld te mogen profiteren. Blij dat ze zijn dat Sneijder ze tot zijn vriendenkring rekent. Dat vind ik altijd wel een beetje een blinde vlek bij voetballers. Dat ze niet goed in de gaten hebben wie wel of niet echt is. Ik heb hem daar weleens voor gewaarschuwd."