Man United heeft een transferplan met Fosu-Mensah

Internazionale denkt aan Álvaro Morata, mocht Lautaro Martínez deze zomer vertrekken. De aanvaller van Atlético Madrid ziet echter niets in een transfer richting de Serie A. (Mundo Deportivo)

AC Milan wil Caio Roque overnemen van Flamengo, al heeft de linksback wel een ontsnappingsclausule van zeventig miljoen euro in zijn contract staat. De Italianen zijn bereid om Diego Laxalt in een eventuele deal te betrekken. (Diverse Italiaanse media)

(The Telegraph)

(The Telegraph)

Willian en Pedro twijfelen aan het kortstondig verlengen van hun op 30 juni aflopende contract bij Chelsea. Het tweetal is bang voor de consequenties van een zware blessure bij de hervatting van de Premier League. (The Telegraph)