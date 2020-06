Kraay jr. lovend: ‘Van Hooijdonk zei ook dat hij zo naar Feyenoord kan’

AS Monaco hoopt met het aantrekken van Anthony Musaba en Jan Paul van Hecke een dubbelslag te kunnen slaan in de Keuken Kampioen Divisie. Een definitief akkoord is echter nog niet gesloten met de middenvelder en verdediger van respectievelijk NEC en NAC Breda. Hans Kraay jr. Is met name onder de indruk van Musaba, die zich naast Monaco in de kijker heeft gespeeld van verschillende Europese topclubs.

"Ik noemde een paar dagen geleden bij Voetbalpraat al de namen van de clubs die zich officieel gemeld hebben bij NEC: Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus, AC Milan, Valencia en Olympique Marseille, om er een paar te noemen", aldus Kraay jr. In een analyse namens FOX Sports. "Stuk voor stuk clubs uit de topcompetities. Die topclubs weten dat als ze anderhalf jaar in die jongen steken, hij op dat niveau kan acteren. Ik denk dat hij binnen tien dagen bij een van die clubs zit."

Musaba lijkt dus klaar voor de stap naar het buitenland, terwijl een transfer naar de top van de Eredivisie wellicht meer voor de hand ligt. "Ik weet dat Ajax en AZ een paar wedstrijden zijn komen kijken", vervolgt Kraay jr. "Ajax kan misschien wat makkelijker voldoen aan zijn prijskaartje van tussen de twee en tweeënhalf miljoen euro, maar de genoemde clubs kunnen zich er helemaal geen buil aan vallen." Volgens de analist hebben de ouders van Musaba een belangrijke stem in de eindbeslissing. "Zij willen weten wat voor plannen een eventuele toekomstige club met hem heeft. Zij praten met scouts en technische directeuren en nemen de tijd voordat ze een beslissing nemen. Ze willen dat hun zoon goed terecht komt."

Kraay jr. zou het wat betreft Van Hecke ook wel weten als hij het voor het zeggen had bij een topclub in Nederland. "Ik heb laatst Pierre van Hooijdonk nog gebeld om te vragen of hij Van Hecke ook zo goed vond. Hij zit elke week op de tribune bij NAC vanwege zijn zoon Sydney. Pierre zei ook: ‘Van Hecke kan zo naar Feyenoord." Mocht Van Hecke echter voor Monaco, dan is het volgens Kraay jr. wenselijk dat de verdediger door middel van een verhuurperiode wat langer in Nederland blijft. "Een huurperiode is een goede constructie. Dan is hij er op tijd bij en kan zich ondertussen verder ontwikkelen."

