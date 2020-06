Malacia verrast met nieuwe coupe: ‘Weet niet of mensen me nu herkennen’

Tyrell Malacia kijkt reikhalzend uit naar de start van het nieuwe seizoen, zeker ook omdat Dick Advocaat ook na de zomerstop voor de groep staat bij Feyenoord. De pas twintigjarige linksback kwam na de entree van de ervaren trainer in De Kuip geregeld aan spelen toe. Onder diens voorganger Jaap Stam moest Malacia nog genoegen nemen met een rol op het tweede plan.

Sinds de komst van Advocaat, vorig jaar oktober, bleef Feyenoord veertien duels op rij ongeslagen in de Eredivisie. In twaalf van die wedstrijden deed Malacia mee bij de Rotterdamse club. "Ik hoorde het, dat we sinds ik speel niet hebben verloren in de competitie", geeft de jonge vleugelverdediger aan in gesprek met RTV Rijnmond. "Het draait natuurlijk om het team, maar ik kijk natuurlijk ook naar mijn prestaties. Het ging zeker lekker."

Malacia koestert de hechte band met Advocaat, die ook altijd kijkt naar de mens achter de voetballer. De linksback had bijvoorbeeld veel steun aan zijn trainer na het overlijden van zijn opa. "Hij heeft veel met mij gesproken en hij heeft mij veel zelfvertrouwen gegeven. Die boost had ik zeker nodig en dat heeft me goed gedaan. Ik ben zeker blij dat hij nog een jaar de trainer van Feyenoord is."

De Feyenoord-verdediger speelde afgelopen seizoen nog met lang haar, maar met de voorbereiding op de nieuwe jaargang in aantocht heeft Malacia gekozen voor een kort kapsel. "Ja, ik zeg je eerlijk: ik weet niet of de mensen mij wel of niet nog herkennen", zegt de flankspeler met een kwinkslag. "Maar ik hoor wel veel van mensen dat ze pas later zien dat ik het ben." Malacia kan niet zeggen of het nieuwe kapsel hem nóg sneller maakt op het veld. "Nee, dat weet ik echt niet."