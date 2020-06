Pasveer blijft hopen op buitenland: ‘Ik heb dus een Russisch paspoort nodig’

Remko Pasveer staat mogelijk voor zijn laatste seizoen als keeper in de Eredivisie. De doelman heeft zijn contract bij Vitesse met een jaar verlengd en hoopt daarna nog een stap naar het buitenland te maken. De 36-jarige sluitpost had zijn contract in Arnhem naar eigen zeggen graag met twee jaar verlengd, maar de club hield het bij één seizoen. Dat biedt hem de mogelijkheid om in de zomer van 2021 transfervrij de overstap te maken naar een buitenlandse club.

“Mijn leeftijd zal meespelen. De coronacrisis. Maar ik ben hier blij mee. Vitesse wil door, ik ga door. Zolang ik me goed voel. En nu ben ik volgend jaar zomer weer transfervrij”, zegt Pasveer over zijn huidige situatie in gesprek met de Gelderlander. De ex-keeper van onder meer PSV benadrukt dat hij de laatste maanden hoopte op een overstap naar het buitenland. “Ik heb de afgelopen maanden heus wel over de grens gekeken. Maar alles (de transfermarkt, red.) ligt op zijn gat. Daarmee is de deur naar het buitenland voor mij niet dicht. De zaken kunnen er volgend jaar weer heel anders voor staan.”

Pasveer onderhoudt een goede band met Leonid Slutsky, de ex-trainer van Vitesse. De Russische coach is tegenwoordig werkzaam bij Rubin Kazan, maar een transfer naar die club zat er voor Pasveer niet in. In Rusland geldt namelijk de regel dat de keeper zelf moet worden opgeleid. “Ik heb dus een Russisch paspoort nodig. Ik heb geen idee of dat makkelijk gaat op de zwarte markt”, grapt de keeper, om serieus te vervolgen: “Slutsky heeft bij mij het plezier in het voetbal teruggebracht. Ik vond hem als mens geweldig. Ik was graag naar Rusland gegaan. Maar de keepersmarkt is, traditioneel, klein.”

De doelman kan terugkijken op een sterk seizoen. Bij Vitesse heeft hij zijn beste niveau gehaald. “Het eerste seizoen was niet goed. In het tweede jaar haalde Vitesse Eduardo. Dan is de boodschap duidelijk’’, weet Pasveer. “Ik mocht toen weg van Slutsky. Maar waar moest ik dan heen? Dat tweede seizoen, met alleen de slotmaanden in de basis, heeft me gelouterd. Als prof en als mens. Het afgelopen seizoen is daarvan het mooie resultaat. Dat niveau moet ik ook in de nieuwe competitie halen.”