AZ slaat met langdurig contract grote slag met oog op de toekomst

Kenzo Goudmijn heeft een nieuw contract bij AZ getekend. De achttienjarige controlerende middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot medio 2024. De vorige overeenkomst van het talent liep aan het einde van deze maand af. Goudmijn maakte vorig jaar al zijn debuut in het eerste elftal. Op de slotdag van het Eredivsie-seizoen 2018/19 kwam hij als invaller binnen de lijnen in de uitwedstrijd tegen Excelsior (4-2 verlies).

Goudmijn werkt zijn wedstrijden voornamelijk af bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. De jeugdinternational speelde reeds zestig wedstrijden in de Eerste Divisie, waarin hij goed was voor drie doelpunten en zes assists. Vorig jaar werd hij nog verkozen tot het Beste Talent van de vierde periode in de Keuken Kampioen Divisie.

"Het is mooi om mijn contract te verlengen bij de club waarvoor ik al zo lang speel", zegt Goudmijn op de clubwebsite. "Ik ben blij dat daar nog vier jaar bij komen, want ik voel me goed bij AZ. Uit dit nieuwe contract spreekt ook vertrouwen van de club. Volgend seizoen hoop ik verdere stappen in AZ 1 te maken en zoveel mogelijk in de Eredivisie te spelen."

"Kenzo is een beweeglijke speler met een goede dribbel, die in de kleine ruimte het overzicht bewaart", reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Hij is pas achttien, maar heeft al zijn debuut in AZ 1 gemaakt en tientallen wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie gespeeld. Dat is niet voor iedereen van die leeftijd weggelegd en zegt genoeg over de stappen die hij al heeft gezet in zijn ontwikkeling. Wij zijn dus heel verheugd met de verlenging van dit contract."