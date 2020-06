Gravenberch verbaasd over wilde geruchten: ‘Waar zijn jullie mee bezig?’

Ryan Gravenberch heeft altijd de intentie gehad om een nieuw contract bij Ajax te tekenen. De onderhandelingen tussen de club en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola verliepen echter stroef, waardoor geruchten op gang kwamen over een eventueel vertrek. De achttienjarige middenvelder heeft de transferberichten de afgelopen maanden met verbazing gelezen.

De Nederlands jeugdinternational heeft zijn in 2021 aflopende contract verlengd tot aan de zomer van 2023. “Ik sprak net met Marc en hij zei dat het tien maanden heeft geduurd. Dus het is echt eindelijk zover”, zegt Gravenberch in gesprek met Ajax TV, om vervolgens in te gaan op de geruchten in de media. “Als ik dat lees, dan denk ik bij mezelf: Waar zijn jullie mee bezig? Ik ben sinds 2010 bij Ajax. Ajax heeft me als klein jongetje opgepikt. Ik speel hier tien jaar. Om dan Ajax nu te verlaten? Nee.”

Gravenberch: 'Wilde altijd al bij Ajax blijven'

Gravenberch hoopt komend seizoen een basisplaats te veroveren in de ploeg van Erik ten Hag. Onder de huidige trainer kwam hij tot veertien officiële wedstrijden en leerde hij veel. “De eerste twee wedstrijden verliepen goed, maar daarna maakte ik een slippertje en daar moet je als achttienjarige jongen mee leren omgaan. Je krijgt van alles op je af. Van de media, van andere mensen die tegen je praten. Voor mij was het wel lastig. In die tien wedstrijden was ik niet echt mezelf, denk ik."

Om komend seizoen meer aan spelen toe te komen, weet Gravenberch dat het beter moet. “Ik moet laten zien dat ik een van de beste spelers ben. Dan is het aan de trainer of hij je opstelt. Maar als je een van de beste bent, dan zal hij je wel opstellen. Ik moet gewoon mezelf zijn. Vorig jaar luisterde ik te veel naar andere mensen”, aldus Gravenberch, die zich wil afsluiten van de kritiek van de buitenwacht. “Ik ben daar gewoon helemaal klaar mee. Ik moet luisteren naar mezelf en ik weet wat ik kan."