‘Gentleman’ Van Dijk beende weg bij interview: ‘Hij was een beetje boos’

Liverpool wist in oktober met 4-3 te winnen van Red Bull Salzburg in de groepsfase van de Champions League, maar the Reds hadden de nodige moeite met de Oostenrijkse topclub. Takumi Minamino en Erling Braut Haaland blonken uit aan de zijde van Red Bull Salzburg en dat leidde tot de nodige irritatie bij Virgil van Dijk. Jan Aage Fjortoft vertelt dat de Nederlandse verdediger van Liverpool na afloop geïrriteerd wegliep bij een interview.

Fjortoft speelde gedurende zijn loopbaan voor onder meer Rapid Wien, Middlesbrough, Sheffield United en Eintracht Frankfurt en werkt tegenwoordig voor een Noorse televisiezender. “De eerste keer dat ik Haaland live zag spelen, was op Anfield. Hij kwam als invaller in het veld en ik was verbijsterd door de ruimte die hij als jonge gozer wist te creëren. Haaland maakte een doelpunt, maar het hadden er wel drie of vier kunnen zijn. Hij was ongelofelijk goed, hij leek zo ervaren”, zegt Fjortoft in de Blood Red Podcast.

“Na de wedstrijd interviewde ik Van Dijk en hij is altijd een gentleman. Ik zei: ‘Ik moet je vragen naar de Noor, Erling Braut Haaland’. Hij reageerde: ‘We hebben de wedstrijd gewonnen’. ‘Ja, maar wat denk je van hem?’, zei ik. Van Dijk was een beetje boos, omdat er wat foutjes waren gemaakt, en zei: ‘Ik heb weinig van hem gezien’. ‘Het is een goed teken voor een spits wanneer een verdediger zegt dat hij hem niet heeft gezien’, reageerde ik. Daarna beende Van Dijk weg”, brengt de 71-voudig Noors international in herinnering.

Minamino verruilde Red Bull Salzburg in januari voor Liverpool, terwijl Haaland naar Borussia Dortmund verkaste. “Bij Borussia Dortmund speelt hij met jongens als Julian Brandt, wiens loopacties perfect voor hem uitpakken”, stelt Fjortoft. Hij ziet Haaland op termijn in de Engelse Premier League uitkomen. “Hij zou bij iedere club passen. Ik denk dat hij op gegeven moment wel in Engeland komt te spelen. Maar hij is pas negentien en we moeten er rekening mee houden dat er een periode komt dat hij vijf wedstrijden niet scoort. We moeten afwachten hoe hij het gaat doen, op dit moment zit hij op de juiste plaats.”