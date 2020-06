Ajax presenteert nieuw uittenue voor seizoen 2020/21

Ajax heeft het nieuwe uittenue gepresenteerd. Eerder deze week lekte via sociale media al een foto uit van het nieuwe tricot. De Amsterdammers spelen in het nieuwe seizoen in een grijsblauw tenue. "Het shirt bevat een mix van blauwtinten met een moderne interpretatie van grafische patronen die je in de jaren ’80 en ’90 zag", meldt Ajax via de officiële kanalen over het nieuwe uitshirt. Het nieuwe shirt zonder bedrukking is verkrijgbaar voor een bedrag van 89,95 euro.

Op het grijsblauwe tenue zijn het logo en de bedrukking rood. "Het rode Ajax-logo op de borst is een duidelijke blikvanger, evenals de rode bedrukking van namen en nummers. Zowel de 3 adidas-strepen als 3 kampioenssterren zijn in wit op het shirt te vinden, net als de verschillende sponsorlogo’s en 3 Andreas-kruizen in de nek. Het broekje en de sokken hebben een donkerblauwe kleur met witte accenten. De Nederlandse driekleur is zo subtiel in het hele tenue terug te vinden", zo wordt het nieuwe uitshirt beschreven.

Inspired by the past. Created for the present. To own the future. Our new 20/21 @adidasFootball Away kit. #ReadyForSport #ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) June 11, 2020

De introductie van het nieuwe tenue van Ajax maakt deel uit van de 'Ready for Sport'-campagne van kledingsponsor Adidas. "Deze campagne viert een situatie, waar sporters en sportliefhebbers na lange tijd weer hun sport kunnen beoefenen, en fans kunnen uitkijken naar de prestaties van hun helden op het sportveld", zo valt te lezen op het digitale thuis van Ajax. Donny van de Beek, Daley Blind, Kelly Zeeman, Quincy Promes, Jonna van de Velde en Ryan Gravenberch staan centraal in de Ajax-campagne van Adidas.

Het nieuwe uitshirt van Ajax lekte afgelopen week al uit via social media. In het afgelopen seizoen speelden de Amsterdammers hun uitwedstrijden in een donkergroen uittenue. Komend seizoen treedt Ajax in de uitwedstrijden dus aan in een lichtgrijs tenue.