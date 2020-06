Boussatta wijst naar ‘witte KNVB’ en Kluivert in ‘bizarre’ situatie

Raheem Sterling liet deze week van zich horen in de strijd tegen racisme. De buitenspeler van Manchester City stelde dat een derde van de Premier League-spelers zwart is, maar er geen gekleurde trainers rondlopen op het hoogste niveau. In de tien grootste competities van Europa zijn nauwelijks donkere trainers. Dries Boussatta noemt de huidige situatie ‘bizar’.

In de Bundesliga, Premier League, Serie A en LaLiga zijn alle hoofdtrainers blank. In de Ligue 1 is de voormalig Frans international Patrick Vieira (OGC Nice) de enige donkere trainer. Bij de in totaal 176 clubs uit de top tien competities van Europa zijn behalve Vieira volgens het Algemeen Dagblad Albert Meyon (Vitória) en Henk Fraser (Sparta Rotterdam) de enige donkere coaches. De Nederlands-Marokkaanse oud-voetballer Dries Boussatta vindt het tijd voor verandering.

“Het is iets wat al heel lang speelt”, zegt hij tegenover de krant, om zijn pijlen vervolgens te richten op de Nederlandse voetbalbond: “De KNVB hoort verantwoordelijkheid te nemen, maar dat is een witte organisatie. Dat merk je als je kijkt naar de trainers. Van Ronald Koeman tot de coach van Oranje onder vijftien: ze zijn allemaal wit. Donkere mensen krijgen gewoon minder kansen”, stelt hij. Boussatta vindt bovendien dat er te weinig vrouwen worden aangesteld voor belangrijke functies binnen het voetbal. “Er is werkelijk geen enkele vrouw met een bestuursfunctie bij de KNVB, dat is toch bizar? Als je een vrouw zoekt bij de bond, moet je bij de administratie gaan kijken.’’

Boussatta wil de KNVB niet beschuldigen van racisme. “Het zal vast niet bewust zijn, de mensen die het bepalen hebben echt geen hekel aan buitenlanders. Toch schuiven ze elkaar onderling de baantjes toe”, zegt de oud-aanvaller van onder meer AZ, om te vervolgen met een verklaring: “De witte man heeft zich een belangrijke positie toegeëigend in de voetballerij. Ze voelen zich superieur ten opzichte van anderen, zoals kleurlingen en ook vrouwen. Donkere mannen worden gezien als bedreiging, dus beschermen blanken hun posities.”

Boussatta wijst naar Patrick Kluivert als het meest schrijnende geval. De oud-spits van Barcelona beschikt over alle trainersdiploma’s. “Hij had graag hoofdtrainer in de Eredivisie willen worden. Kluivert werd kampioen met Jong FC Twente, heeft voldoende kwaliteiten, maar kreeg nergens de kans in de Eredivisie. Als dan een type als Dennis Demmers in 2015 wordt aangesteld als coach van Go Ahead Eagles... Dan selecteer je dus niet op kwaliteit”, aldus Boussatta, die benadrukt dat het probleem niet alleen in Nederland voorkomt. “Het is echt overal een probleem, inderdaad. Voor een donkere coach moet je echt in landen als Zuid-Afrika gaan kijken.”