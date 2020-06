‘Leicester City meldt zich bij megatransfer in Eredivisie voor opvolger’

Leicester City moet rekening houden met het vertrek van Ben Chilwell. De 23-jarige vleugelverdediger staat in de belangstelling van Manchester City en Chelsea, al verlangen the Foxes een uitermate forse transfersom. Indien Chilwell Leicester City komende zomer achter zich laat, is Max Clark van Vitesse volgens de Daily Mail in beeld als zijn opvolger.

Clark maakte in de zomer van 2018 transfervrij de overstap van Hull City naar Vitesse, in het kielzog van trainer Leonid Slutsky. De 24-jarige vleugelverdediger speelde zich vorig seizoen na de winterstop in het elftal van de Arnhemmers gespeeld en was in deze jaargang een vaste waarde, ook na het vertrek van Slutsky. Clark speelde tot dusver 57 officiële wedstrijden voor Vitesse en heeft nog een contract tot medio 2021, waardoor de Arnhemmers een transfersom kunnen vragen.

De verrichtingen van Clark zijn niet onopgemerkt gebleven in Engeland, want Leicester City zou hem beschouwen als de eventuele opvolger van Chilwell. De vleugelverdediger van the Foxes bevindt zich op de radar bij Chelsea en Manchester City, al is het nog maar de vraag of een transfer daadwerkelijk van de grond komt. Leicester City zou voor Chilwell een vergelijkbaar bedrag willen incasseren als voor Harry Maguire, die afgelopen zomer voor 87 miljoen euro de overstap naar Manchester United maakte.

Het contract van de door Leicester City opgeleide Chilwell loopt nog door tot medio 2024. Het Franse Le10Sport wist eerder deze week te melden dat Nicolás Tagliafico tevens in beeld is als de opvolger van Chilwell. De Argentijnse vleugelverdediger heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Ajax en zou Amsterdam voor een bedrag van 25 miljoen mogen verlaten, waardoor Chelsea en Paris Saint-Germain ook belangstelling hebben.