RTV Rijnmond: Barcelona informeert naar begeerde Feyenoorder

De kans bestaat dat Orkun Kökcü zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De middenvelder staat in verregaande belangstelling van diverse Europese topclubs. Onder meer Arsenal en Sevilla hebben interesse in het negentienjarige talent. Aan dat rijtje kan nu ook Barcelona worden toegevoegd, want volgens RTV Rijnmond hebben de Catalanen naar hem geïnformeerd.

De clubs staan naar verluidt in de rij voor de Turkse jeugdinternational. Volgens de regionale omroep leeft bij Feyenoord de gedachte dat er mogelijk een recordtransfer kan plaatsvinden nu ook Barcelona naar Kökcü heeft geïnformeerd. De huidige verbintenis van de vaste basisspeler loopt door tot medio 2023. Trainer Dick Advocaat zou graag zien dat de begeerde middenvelder nog een seizoen in De Kuip blijft. Echter, wanneer er een bod komt dat niet geweigerd kan worden, vertrekt Kökcü mogelijk eerder dan gepland uit Rotterdam, zo klinkt het.

Kökcü groeide het afgebroken seizoen uit tot een vaste basisklant. Hij brak definitief door onder de vertrokken trainer Jaap Stam, waarna hij zich verder ontwikkelde onder de vleugels van Advocaat. Feyenoord wil zijn contract graag opwaarderen, maar de club kan en wil niet voldoen aan zijn voorwaarden. Een zomers vertrek van de voormalig jeugdspeler van FC Groningen behoort daarom tot de mogelijkheden.

Kökcü zei deze week tegenover RTV Rijnmond dat hij geen haast heeft met een transfer, maar er wel open voor staat. "Als het moment daar is en ik voel me er goed bij, dan gaan we het zien", aldus de middenvelder. "Ik wil er het beste van maken volgend seizoen en wil zo fit mogelijk zijn als de competitie weer start. Voor nu ben ik alleen met Feyenoord bezig. Ik heb nog een contract tot 2023, dus ik heb geen haast." De transfergeruchten laten hem koud: "Het doet eerlijk gezegd niet zo veel met mij. Mijn vader en mijn zaakwaarnemer houden zich daar mee bezig. Ik probeer me daarvan af te zonderen. Dat lukt prima. Ik ben gelukkig een voetballer en geen zaakwaarnemer."

Vorige maand meldde Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam nog dat technisch directeur Frank Arnesen er niet uit was gekomen in de onderhandelingen met Kökçü. “Er is een aanbieding van Feyenoord gekomen, die heeft hij wederom geweigerd. Dat is heel simpel een verschil tussen vraag en aanbod. Feyenoord biedt iets aan, maar Kökcü vraagt meer", vertelde hij. Kökçü speelde tot nu toe 47 wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord, waarin hij goed was voor 7 goals en 10 assists.