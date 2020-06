Jan Streuer is zich van geen kwaad bewust: ‘Ik heb niets tegen hem’

Alexander Zorniger wordt niet de nieuwe trainer van FC Twente. Diens zaakwaarnemer Thomas Meggle liet woensdagavond weten dat de uitspraken van de kersvers technisch directeur Jan Streuer aanleiding zijn voor de Duitse oefenmeester om af te zien van een dienstverband in Enschede. Streuer zegt zich in gesprek met TC Tubantia van geen kwaad bewust te zijn.

Streuer liet eerder deze week weten dat hij liever een Nederlandse trainer voor de groep ziet bij FC Twente. “Hoe moet je dan in de toekomst met elkaar werken? Iedereen die in het voetbal actief is, weet toch hoe dat gaat. Na iedere nederlaag gaat men dan vragen aan die man of de trainer wel zíjn trainer is. Met die uitspraken heeft Herr Streuer de deur dicht gegooid. Waarom? Iedereen in het voetbal heeft zijn eigen doel. Ik denk dat hij als sportdirecteur spelers wil halen met mensen die hij kent en vertrouwt. Dat was bij Alex onmogelijk geweest”, zei Meggle in gesprek met Voetbal International.

Meggle voegt tegenover TC Tubantia toe dat Streuer, die nog geen week geleden werd aangesteld bij FC Twente, geen fout heeft gemaakt. “Het is niet zo dat de nieuwe technisch directeur een jonge, onervaren man is die fouten kan maken. Hij heeft veel ervaring, dit is geen fout, dit is zijn wens. Ook al probeerde Twente het later nog te lijmen”, geeft de belangenbehartiger van Zorniger te kennen. De 52-jarige Duitse oefenmeester zit momenteel zonder club en werkte eerder bij onder meer Bröndby IF, VfB Stuttgart en RB Leipzig.

“Ik heb alleen mijn voorkeur aangegeven voor een Nederlandse trainer. Dat wil niet zeggen dat een Duitse trainer niet goed is. Twente heeft groot gelijk dat ze met Zorniger in gesprek zijn gegaan, maar als men vervolgens aan mij vraagt wat ik zou willen, dan geef ik mijn mening”, reageert Streuer op het afzeggen van Zorniger. “Het is zijn keus, ik kan me voorstellen dat hij begint te twijfelen. Maar nogmaals: ik heb niets tegen hem.”

Volgens Meggle wilde algemeen directeur Paul van der Kraan ‘pressievoetbal’ zien en de ‘filosofie van Red Bull’ toepassen door Zorniger binnen te halen. Van der Kraan wil niet al te diep ingaan op het afzeggen van de topkandidaat. “Dit verhaal is voor hun rekening. Ik ga niet op namen in van nieuwe trainers, dat doen we nooit.”