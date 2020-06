Babel toont zich weinig zelfkritisch: ‘Het gaat lastig in een dergelijk team’

Ryan Babel vindt dat zijn tegenvallende prestaties bij Ajax vooral te wijten zijn aan de blessureproblemen binnen de selectie, zo vertelde de 33-jarige aanvaller woensdagavond bij Beau. Verder baalt Babel ervan dat het EK niet doorgaat, al gaat hij ervan uit dat hij ook volgend jaar geselecteerd zal worden door bondscoach Ronald Koeman.

Eind januari werd Babel door Ajax op huurbasis overgenomen van Galatasaray. De vleugelspits kreeg van trainer Erik ten Hag direct een basisplaats, maar wist in negen wedstrijden (één doelpunt) niet te imponeren. Zo uitte Kenneth Perez kritiek op de gebrekkige ontwikkeling van Babel wat betreft zijn techniek in de kleine ruimte. René van der Gijp deed er nog een schepje bovenop door te stellen dat Babel bij Ajax 'geen knikker geraakt' heeft.

Babel zelf lijkt vooral de blessuregolf bij Ajax aan te voeren als reden voor zijn matige prestaties. "Tussentijds kom je weer binnen in een nieuw team. Ajax had de nodige medische problemen, spelers die terug moesten komen", zegt de aanvaller tegenover presentator Beau van Erven Dorens. Ajax had gedurende de maanden januari en februari inderdaad te kampen met diverse blessures. Zo waren Zakaria Labyad en David Neres volledig afwezig en misten Daley Blind, Quincy Promes en Hakim Ziyech de nodige wedstrijden.

"Voor mij was het de eerste weken een kwestie van wennen", gaat Babel verder. "Dat gaat lastiger als een team niet in vorm is. Dan krijg je natuurlijk kritiek. Iedereen weet hoe het werkt." Babel zou normaal gesproken op dit moment met Oranje actief zijn op het EK, dat door de coronacrisis een jaar werd uitgesteld. "Het is voor mij persoonlijk teleurstellend", zegt hij daarover. "Ik ben op een bepaalde leeftijd dat het begint te kraken. Ik ben van ver gekomen. Ik was ook al helemaal afgeschreven in de media door bepaalde carrièrekeuzes. Als je dan terugkomt en geselecteerd wordt, vind ik wel knap."

De buitenspeler gelooft dat Koeman ook volgend jaar zomer een beroep op hem zal doen. "Ik heb er alle vertrouwen in. Het wordt weer een jaar bikkelen en laten zien dat je erbij wilt horen", aldus Babel, die verder aangaf deze zomer terug te keren bij Galatasaray. Dat zal gebeuren op het moment dat de competitie in Turkije, die aanstaande vrijdag hervat wordt, volledig afgerond is.