‘Direct na de wedstrijd heeft Klopp een geweldig moment geruïneerd’

Liverpool rekende eerder dit seizoen in het FA Cup-toernooi af met Shrewsbury Town, al was daar een replay voor nodig na een 2-2 gelijkspel op bezoek bij de League One-club. Voor de replay op Anfield besloot Jürgen Klopp, manager van the Reds, een B-team in het veld te brengen, omdat hij zijn sterspelers een korte vakantie gunde. Shrewsbury-directeur Brian Caldwell vindt dat Klopp daarmee het succes van zijn club geruïneerd heeft.

De replay van het duel in de vierde ronde van de FA Cup werd afgewerkt in de zogenaamde winterstop in de Premier League, wat Klopp deed besluiten om een tweede garnituur te laten spelen. De B-keuze van Liverpool versloeg Shrewsbury met 1-0 en bereikte daarmee de volgende ronde van het Engelse bekertoernooi, waarin the Reds strandden na een 2-0 nederlaag tegen Chelsea. “Je weet misschien nog wel dat we op ongelofelijke wijze terugkwamen tegen Liverpool, een wedstrijd die door de BBC live werd uitgezonden”, wijst Caldwell op het duel dat na een 0-2 voorsprong voor Liverpool in een 2-2 gelijkspel eindigde.

Klopp was zelf evenals zijn sterspelers ook niet aanwezig bij de replay, want Neil Critchley had de leiding bij Liverpool tijdens het thuisduel met Shrewsbury. “Direct na de wedstrijd heeft Klopp een geweldig moment voor de club geruïneerd door te zeggen dat zijn sterspelers niet aanwezig zouden zijn bij de replay op Anfield. Daarmee verpestte hij iets dat voor de spelers en fans een geweldig moment had moeten zijn, maar het heeft ook financiële gevolgen gehad. We geloven dat zijn uitspraken invloed hebben gehad op het besluit om de wedstrijd niet live op televisie uit te zenden.”

“We zijn er van overtuigd dat Liverpool de regels van de FA Cup heeft overtreden door niet het sterkste team op te stellen in de replay”, vervolgt Caldwell in gesprek met verschillende Engelse media. “Door dat besluit verdienden we veel minder aan de vierde ronde van de FA Cup dan we verwacht hadden. Bedenk even wat we aan televisiegelden hadden kunnen binnenhalen als de wedstrijd tegen de Europees- en wereldkampioen live was uitgezonden.”

“We hebben in februari een klacht ingediend bij de FA (de Engelse voetbalbond, red.), maar helaas hebben we onlangs gehoord dat dit ongegrond is verklaard. Wij vinden dat onze spelers en fans een kans is ontnomen op een prachtige wedstrijd tegen het sterkste team van Liverpool, nog los van de financiële gevolgen”, besluit Caldwell. Liverpool bracht overigens eerder in het seizoen al een tweede garnituur binnen de lijnen in een Engels bekertoernooi, toen the Reds tegelijkertijd moesten aantreden in de EFL Cup en het WK voor clubteams. Een uitermate jong elftal van Liverpool ging destijds op bezoek bij Aston Villa met 5-0 onderuit.